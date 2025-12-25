Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Alfonso Signorini, il legale va al contrattacco: ‘L’agenzia di Corona prometteva il GF Vip’

DiRedazione

Pubblicato: 25 Dic, 2025 - ore: 18:22 #Alfonso Signorini, #Fabrizio Corona, #Falsissimo
Alfonso Signorini e Fabrizio CoronaAlfonso Signorini e Fabrizio Corona

La bufera giudiziaria e mediatica

Mentre si infiamma il caso giudiziario che coinvolge Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello centellina dichiarazioni pubbliche. Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona aveva scatenato polemiche sulle presunte avance di Signorini nei confronti di alcune persone che avevano avanzato la loro candidatura al GF Vip, sollevando un polverone sui social.

Il legale di Signorini ‘Rammaricato ma fiducioso e determinato’

L’avvocato Andrea Righi, legale di Signorini, ha chiarito a Corriere.it che il giornalista è “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”, ma rimane “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”. Righi precisa che l’unico reato in contestazione attualmente è il revenge porn, per il quale Signorini non risulta al momento indagato.

L’avvocato Righi tira in ballo agenzia di Corona: ‘100mila euro per entrare in casa’

L’avvocato Andrea Righi, legale di Alfonso Signorini, precisa che quanto riportato su presunti favori sessuali legati al Grande Fratello sono ricostruzioni e non verità accertate. Righi riferisce che, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di Corona, quest’ultimo avrebbe un’agenzia che prometterebbe la possibilità di entrare al GF dietro pagamento di 50 o 100 mila euro. L’avvocato sottolinea che l’inchiesta riguarda solo il revenge porn, emerso dalle puntate di Falsissimo dedicate a Signorini, e ribadisce come il conduttore non sia indagato per altre vicende.

“Apprendo da notizie di stampa che Corona nel corso dell’interrogatorio avrebbe parlato di questa agenzia, ma non commento: lascio a voi le conclusioni”, conclude il legale, aggiungendo che ci sono “elementi nuovi e sorprendenti” nell’indagine in corso.

Le denunce e le querele

Recentemente, Righi ha depositato in Procura a Milano la querela contro Fabrizio Corona, che ha portato all’iscrizione dell’ex paparazzo nel registro degli indagati. Parallelamente, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha denunciato il conduttore per violenza sessuale ed estorsione, chiedendo alla Procura di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori reati.

Le perquisizioni e il sequestro del materiale

In seguito alla denuncia, la Procura ha effettuato perquisizioni presso Velvet Cut srl, società che produce Falsissimo, sequestrando anche il materiale destinato alla seconda puntata. Signorini, secondo il legale, rimane fiducioso che la verità emergerà, anche grazie a eventuali elementi nuovi e sorprendenti raccolti dall’indagine.

Il messaggio finale del legale

Righi conclude sottolineando che, nonostante il clamore mediatico, Signorini mantiene la fiducia nella giustizia e nella possibilità di ristabilire la propria reputazione. L’inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella, continua a seguire il filo degli elementi raccolti, tra denunce, querele e social media.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Imani Smith, uccisa a 25 anni ex baby star de Il Re Leone: arrestato il compagno, dalla favola di Broadway al dramma

Dic 25, 2025 Giuseppe D'Alto
Gossip e TV

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini, i reati ipotizzati: ‘Emersi ulteriori profili’

Dic 24, 2025 Redazione
Gossip e TV

Chi è Federica Balzano, la fidanzata di Antonio Medugno affronta la tempesta: ‘Sistema corrotto’

Dic 24, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Alfonso Signorini, il legale va al contrattacco: ‘L’agenzia di Corona prometteva il GF Vip’

Attualità

Dramma della solitudine a Natale, 85enne tenta il suicidio a Milano: salvata dai carabinieri

Attualità

TikToker arrestata per aver investito e ucciso un pedone in diretta a Chicago: ‘Non mi ero accorta’

Attualità

Nicola Ambrisi travolto e ucciso a Casalgrande: la pirata della strada si costituisce: ‘Ero nel panico’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.