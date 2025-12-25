Alfonso Signorini, il legale va al contrattacco: ‘L’agenzia di Corona prometteva il GF Vip’

Alfonso Signorini e Fabrizio Corona

La bufera giudiziaria e mediatica

Mentre si infiamma il caso giudiziario che coinvolge Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello centellina dichiarazioni pubbliche. Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona aveva scatenato polemiche sulle presunte avance di Signorini nei confronti di alcune persone che avevano avanzato la loro candidatura al GF Vip, sollevando un polverone sui social.

Il legale di Signorini ‘Rammaricato ma fiducioso e determinato’

L’avvocato Andrea Righi, legale di Signorini, ha chiarito a Corriere.it che il giornalista è “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”, ma rimane “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”. Righi precisa che l’unico reato in contestazione attualmente è il revenge porn, per il quale Signorini non risulta al momento indagato.

L’avvocato Righi tira in ballo agenzia di Corona: ‘100mila euro per entrare in casa’

L’avvocato Andrea Righi, legale di Alfonso Signorini, precisa che quanto riportato su presunti favori sessuali legati al Grande Fratello sono ricostruzioni e non verità accertate. Righi riferisce che, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di Corona, quest’ultimo avrebbe un’agenzia che prometterebbe la possibilità di entrare al GF dietro pagamento di 50 o 100 mila euro. L’avvocato sottolinea che l’inchiesta riguarda solo il revenge porn, emerso dalle puntate di Falsissimo dedicate a Signorini, e ribadisce come il conduttore non sia indagato per altre vicende.

“Apprendo da notizie di stampa che Corona nel corso dell’interrogatorio avrebbe parlato di questa agenzia, ma non commento: lascio a voi le conclusioni”, conclude il legale, aggiungendo che ci sono “elementi nuovi e sorprendenti” nell’indagine in corso.

Le denunce e le querele

Recentemente, Righi ha depositato in Procura a Milano la querela contro Fabrizio Corona, che ha portato all’iscrizione dell’ex paparazzo nel registro degli indagati. Parallelamente, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha denunciato il conduttore per violenza sessuale ed estorsione, chiedendo alla Procura di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori reati.

Le perquisizioni e il sequestro del materiale

In seguito alla denuncia, la Procura ha effettuato perquisizioni presso Velvet Cut srl, società che produce Falsissimo, sequestrando anche il materiale destinato alla seconda puntata. Signorini, secondo il legale, rimane fiducioso che la verità emergerà, anche grazie a eventuali elementi nuovi e sorprendenti raccolti dall’indagine.

Il messaggio finale del legale

Righi conclude sottolineando che, nonostante il clamore mediatico, Signorini mantiene la fiducia nella giustizia e nella possibilità di ristabilire la propria reputazione. L’inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella, continua a seguire il filo degli elementi raccolti, tra denunce, querele e social media.