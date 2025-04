Grande Fratello, Signorini in controtendenza sugli ascolti e parla del suo futuro: ‘L’interesse c’è’

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha commentato l’ultima edizione del Grande Fratello durante il programma Boom. Nonostante la finale sia stata la meno vista della storia del reality, con 2.690.000 spettatori, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti in termini di ascolto.

“Alla proclamazione abbiamo fatto il 48% di share, la gente l’interesse per il programma ce l’ha, è ancora vivo.”

Tuttavia, il dato complessivo della stagione è meno positivo, con una media del 22% di share, il più basso nella storia del format. La trasmissione ha dovuto affrontare una concorrenza televisiva agguerrita e una crescente disaffezione del pubblico rispetto alle edizioni precedenti anche per un cast e una serie di dinamiche che non hanno convinto. Anche l’esito finale – la vittoria di Jessica Morlacchi – ha diviso il pubblico.

Quando è stato chiesto ad Alfonso Signorini se tornerà alla conduzione, ha lasciato il dubbio:

“Ora penso solo a riposare. Non voglio parlare di lavoro, sono in vacanza. Ho dormito due ore ma sono felice che la nave sia arrivata in porto e felice che abbia vinto Jessica”.

Il Grande Fratello tornerà a settembre con un’edizione Gold per il 25° anniversario. Il cast sarà diviso tra ex concorrenti e volti nuovi, ma resta da vedere chi sarà alla guida del programma. Tra i nomi circolati come possibili sostituti ci sono quelli di Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso, tutte ex conduttrici dello show.