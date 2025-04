Sonia Bruganelli replica ad Ema Stokholma sulle esternazioni calienti su Madonia a Obbligo o Verità

Sonia Bruganelli replica a Ema Stokholma su Angeloi Madonia

Le dichiarazioni di Ema Stokholma sono giunte all’orecchio di Sonia Bruganelli, attuale compagna di Angelo Madonia. L’imprenditrice, anche lei ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha rimarcato – con un pizzico di ironia – come lei abbia affrontato quell’esperienza con uno spirito completamente diverso. Per tenersi alla larga dai pettegolezzi, aveva anche chiesto espressamente di non ballare con il suo fidanzato Angelo Madonia:

“Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare ‘rumors’.”

Cosa ha detto Ema Stokholma su Angelo Madonia

Ospite del programma di Rai2 Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi, Ema Stokholma ha risposto alla domanda della conduttrice che voleva sapere se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro. L’ospite ha confermato di averlo fatto nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle:

“Sì. A Ballando. In camerino. Tra una prova e l’altra.”

La Stokholma ha dichiarato che Milly Carlucci non era al corrente di certi movimenti nel backstage. Gli altri ospiti hanno chiesto ad Ema come abbia fatto a trovare il tempo per certe cose e lei ha spiegato che queste “coreografie amorose” avvenivano tra una prova e l’altra, lontano da occhi indiscreti. Ha poi aggiunto:

“Non solo nel mio camerino succedeva. Se dico davvero? Eh oh ragazzi. In camerino si camerina, che vi devo dire.”

La relazione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia si è conclusa poco dopo la fine dell’esperienza televisiva, ma questa rivelazione ha comunque fatto discutere molto sui social.