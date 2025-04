Alfonso Signorini critico sulla raccolta fondi per Zeudi Di Palma: ‘Ha ricevuto un compenso’

Zeudi Di Palma con Shaila Gatta al Grande Fratello

Durante il consueto collegamento con Grazia Sambruna, nel corso del podcast Boom, Alfonso Signorini è venuto a conoscenza di un’iniziativa che ha lasciato tutti a bocca aperta: una raccolta fondi organizzata dai fan di Zeudi Di Palma per rimborsarle idealmente il montepremi del Grande Fratello, che la concorrente non è riuscita a conquistare. L’obiettivo della campagna lanciata su GoFundMe è raccogliere 50.000 euro, una cifra considerevole che ha scatenato reazioni contrastanti.

Signorini: ‘Questa raccolta fondi non ha alcun senso’

Signorini non ha nascosto la sua perplessità di fronte alla notizia, esprimendo una chiara opinione sull’argomento:

“Ma stai scherzando? Ma è vera questa roba? I concorrenti del reality percepiscono un cachet, Zeudi Di Palma ha già ricevuto un compenso per la sua partecipazione al Grande Fratello. Ogni concorrente firma un contratto e viene retribuito per la permanenza nella Casa, così come per le ospitate in studio. Questa raccolta fondi non ha alcun senso”.

Bocciata anche l’iniziativa per Lorenzo e Shaila

A far discutere è anche un’altra iniziativa lanciata dai fan: il finanziamento di un viaggio in Kenya per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, coppia nata all’interno del reality. Anche su questo Signorini ha espresso il suo disappunto:

“Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause, non certo per pagare una luna di miele a dei personaggi televisivi. Questo non è altro che fanatismo.”

Il dibattito è ormai acceso sui social: se da una parte molti sostengono l’iniziativa, ritenendola un gesto di solidarietà nei confronti di Zeudi, dall’altra c’è chi, come Signorini, considera eccessivo l’intervento economico dei fan per motivi che poco hanno a che fare con il bisogno reale.