Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello

Zeudi Di Palma

Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro

Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria.

Nonostante il grande supporto, Zeudi si è classificata al quinto posto, dietro Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Helena Prestes e la vincitrice Jessica Morlacchi, che ha portato a casa il montepremi da 100.000 euro (di cui la metà destinata in beneficenza).

Ma per molte fan la sconfitta di Zeudi è stata un’ingiustizia. Per questo, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi con un obiettivo ben preciso: regalarle i 50.000 euro che avrebbe vinto.

La raccolta fondi per Zeudi: boom di donazioni in poche ore

L’iniziativa ha subito ottenuto un successo incredibile. A poche ore dall’apertura della campagna su GoFundMe, erano già state effettuate centinaia di donazioni, permettendo di raccogliere oltre 29.000 euro, avvicinandosi rapidamente all’obiettivo finale.

Sui social, la raccolta fondi sta facendo il giro del web, dividendo l’opinione pubblica. Da un lato, c’è chi la considera un gesto d’affetto e di giustizia per una concorrente ritenuta ingiustamente penalizzata. Dall’altro, non mancano le critiche: alcuni utenti ritengono eccessiva l’iniziativa, sostenendo che il denaro potrebbe essere destinato a cause più urgenti e bisognose.

Zeudi romperà il silenzio?

Al momento, Zeudi Di Palma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla raccolta fondi e resta da vedere se accetterà o meno questa generosa donazione.

Dopo la finale del Grande Fratello, però, ha espresso il suo entusiasmo per la vittoria di Jessica Morlacchi, dichiarando ai microfoni ufficiali del reality:

🗣 “Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. Era la mia preferita, meritava tanto questa vittoria. Le auguro il meglio, questo è solo l’inizio. Ti voglio bene, Jessica!”

Un fandom inarrestabile

Zeudi Di Palma ha conquistato un pubblico vastissimo, anche oltre i confini italiani. Il supporto ricevuto sui social e ai televoti testimonia il grande affetto nei suoi confronti, tanto che le sue fan sono pronte a dimostrare concretamente la loro stima.

La raccolta fondi continuerà a crescere? E Zeudi accetterà il regalo delle sue sostenitrici? Resta da vedere come si evolverà questa incredibile iniziativa.

La pagina della raccolta fondi: GoFundMe – Zeudi, vero vincitore