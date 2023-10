Alice Neri, tentativo di violenza prima di essere uccisa e bruciata: ‘Ha lottato strenuamente’

“Alice con ogni probabilità ha lottato strenuamente contro una tremenda aggressione, in un luogo desolato, al buio, difendendosi da un tentativo di violenza sessuale ad opera del signor Gaaloul“.

Alice Neri, chiuse le indagini: Mohamed Gaaloul resta l’unico iscritto

Parole dell’avvocato modenese Cosimo Zaccaria che commenta così la chiusura delle indagini sull’omicidio della 32enne Alice Neri (il legale rappresenta la famiglia della vittima) avvenuto nel novembre dello scorso anno a Concordia sulla Secchia, nel Modenese. L’unico indagato, come fa sapere la procura di Modena in una nota a firma del procuratore Luca Masini, resta il 30enne Mohamed Gaaloul, tunisino arrestato nel dicembre scorso in Francia.

L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato, violenza sessuale, distruzione di cadavere, tentata estorsione (nei confronti di un’altra donna) e spaccio continuato di sostanze stupefacenti

Il legale della famiglia della 32enne: ‘Le accuse contestate dalla Procura aggravano ancora di più la posizione dell’indagato’

“Le accuse contestate dalla procura, basate su numerose indagini, aggravano ancora di più la posizione del signor Gaaloul e rendono ancora più violenta l’azione compiuta a danno della giovane mamma. Numerose sono state le coltellate inferte alla povera Alice, di cui è stato fatto scempio carbonizzando il suo corpo” – ha aggiunto l’avvocato Zaccaria.

“Questo evidentemente per occultare le prove di un femminicidio terribile. Ci attendiamo a breve l’inizio del processo in cui faremo valere le nostre ragioni, dando voce a questa povera mamma , massacrata in modo unico e terribile”.