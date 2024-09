Amadeus esordio a Chissà chi è con stoccata: ‘Qui al Nove abbiamo tutto’

“Permesso, posso entrare? Si può? Amici del Nove, buonasera. Vi do alcune informazioni: sveleremo lo studio tra pochi minuti. Questa è l’anteprima dell’anteprima ” – si è presentato così al pubblico di Nove, al suo debutto su Discovery, Amadeus, per la prima puntata di Chissà chi è.

Amadeus, full immersion per l’esordio sul Nove: da Chissà chi è ad Arena Suzuki Music Party

Dopo una sigla già conosciuta e con addosso una giacca di un blu leggermente più chiaro rispetto al solito, il conduttore descrive quella che sta per cominciare come “una serata particolare, non solo perché è la prima puntata, ma perché col teletrasporto” si sposterà subito dopo per il Suzuki Music Party. Poi, presento il Vip ‘ignoto’ della prima puntata, l’identità numero 7: è Lillo. Entra in studio anche Ilenia Pastorelli, alla conduzione insieme a lui per il festival musicale.

Sorpresa Lillo: è l’ignoto numero 7, la gag con il baby dj

Durante la puntata Amadeus si è lasciato andare ad una battuta quando il piccolo Daniel, baby dj, ha potuto mettere in mostra il suo talento. “Abbiamo un consolle? Ma certo che l’abbiamo, qui al Nove abbiamo tutto” – ha aggiunto il conduttore prima che Daniel, il primo ignoto della nuova edizione, si mettesse alla conduzione con Lillo cubista di eccezione”.