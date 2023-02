Amici, Todaro sostituisce Eleonora con la ballerina che perse la sfida con Valentin: allievi perplessi (VIDEO)

Per sostituire Eleonora Cabras Raimondo Todaro ha scelto una latinista che aveva già provato ad entrare alla scuola di Amici nel 2020. In quell’occasione la 22enne Benedetta Vari fu eliminata da una vecchia conoscenza dal maestro dopo aver ballato con Umberto Gaudino.

Todaro promuove la ballerina che sfidò Valentin, il rumeno aveva avuto un flirt con Francesca Tocca

In quella circostanza le fu preferito dal giudice Nancy Berti Valentin, latinista come lei, che si esibì con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, con la quale c’era stato un breve flirt in un momento in cui la coppia era in crisi. A distanza di tre anni la ballerina è tornata ad esibirsi con Umberto nella speranza di riconquistare quella maglia che aveva sempre sognato di indossare.

“Mi sono fermata più o meno tre anni perché mia madre si è ammalata e sono stata vicino a lei. Non me la sentivo di continuare a viaggiare. Questa è stata un’occasione che non ho voluto perdere, forse qualcuno o qualcosa voleva che io ballassi ancora”.

Benedetta Vari

Benedetta Vari è rimasta ferma tre anni dopo aver perso la sfida con il latinista: ‘Per occuparmi di mamma’

Dopo il riscaldamento ha ballato il samba e poi in coppia con Gaudino prima della sorpresa del maestro. “Come mi sento oggi rispetto a quando ballavo? Oggi mi sento al 40% ma, forse è presuntuoso, ma sono convinta di poter tornare al 100% a brevissimo”.

Raimondo Todaro le ha indicato un banco con l’allieva che che notato che c’era un posto vuoto. “Può essere il mio”. Benedetta l’ha raggiunto ed ha trovato la felpa. “La puoi indossare” – ha riferito l’insegnante con la ventiduenne che è entrata ufficialmente nella scuola di Amici. “Da domani ci dobbiamo fare un ma**o” – ha aggiunto Todaro.

Benedetta condivide tutte le sue emozioni al telefono con la mamma dopo aver ricevuto la maglia di #Amici22 🧡 pic.twitter.com/YEXGvx9ny7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 1, 2023

La commovente telefonata di Benedetta con la madre, le perplessità degli allievi: ‘É molto rischioso’

Subito dopo Benedetta Vari ha comunicato alla madre la lieta notizia non trattenendo la commozione. “Mamma non ci credo. Te lo giuro che l’ho fatto anche per te perché voglio che devi essere fiera di me. Mi mancherai… Ti sto chiamando dal banco mio. É una sorpresa grandissima. Oggi stavo a lavoro ed ora sto qua”. La decisione di Raimondo Todaro è stata accompagnata dallo scetticismo degli altri allievi di Amici.

“É stata ferma per tre anni. É molto rischioso ricominciare dopo tre anni con una mole di lavoro come questa in una fase importante del programma. Seguendo il ragionamento di essere pronti in prossimità del serale bisognerebbe prendere un prodotto sicuro” – hanno affermato i ballerini con Maddalena che poi ha fatto riferimento ai motivi dell’esclusione di Eleonora Cabras. “Ha detto che non aveva fatto bene i calcoli ed ora si fida di una parola della ragazza”.