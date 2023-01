Amici caos a Capodanno: l’ipotesi noce moscata, la doppia eliminazione, l’addio lampo di Valeria

Caos, provvedimenti disciplinari e due eliminazioni per la notte di Capodanno da sballo nella scuola di Amici. Una vicenda che sarà trattata nella puntata di domenica 15 gennaio.

Nelle scorse ore la registrazione con Maria De Filippi e i professori che hanno aspettato di ricevere riscontri dettagliati su quanto avvenuto nella casetta tra il 31 dicembre e il 1° gennaio prima di confrontarsi con gli allievi.

Anticipazioni puntata 15 gennaio Amici: furia Maria De Filippi per la notte da sballo a Capodanno

Particolari che, secondo le anticipazioni, non saranno divulgati in trasmissione dove si farà riferimento solo a qualcosa di grave avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno. Numerose le teorie circolate sul web in queste ore. La pagina Amici News fa riferimento al caso della noce moscata. “Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazioni, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già”.

Nel mirino sono finiti Tommy Dali, Wax, Maddalena, NDG, Samu e Valeria con i professori che non si sono limitai a provvedimenti disciplinari. Durante la registrazione della puntata (in onda il 15 gennaio) sono stati eliminati due allievi. Rudy Zerbi ha deciso di mandare definitivamente a casa Tommy Dali mentre Valeria Mancini ha perso il duello con il ripescato Cricca.

In cinque nel mirino: fuori Tommy e Valeria Mancini che era entrata la settimana prima, rientra Cricca

La cantante era entrata a far parte della scuola di Amici a fine dicembre e dopo essere rimasta in sospeso per due settimane era riuscita ad entrare nel team di Lorella Cuccarini superando Cricca. Una toccata e fuga per l’allieva che prima della breve esperienza aveva scritto su TikTok che Cricca era tra i suoi preferiti. Scherzi del destino…