Amici in versione Temptation: TrigNO sempre più vicino a Chiara, la fidanzata del cantante: ‘Una grandissima… ‘

Prima le parole al miele per la fidanzata poi l’avvicinamento alla ballerina Chiara Bacci nella scuola di Amici e la furiosa reazione della modella Ege Senni Monaco. In attesa di lasciare il segno con la sua musica il cantante TrigNO, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, è al centro di un rovente gossip.

Amici, nella casetta cresce il feeling tra il cantante TrigNO e la ballerina Chiara Bacci

Tra i due allievi di Amici il feeling è stato immediato e in casetta hanno iniziato a stuzzicarsi. “Mi fai un massaggino” – ha detto il cantante che si trovava a torso nudo con Chiara che non si è tirata indietro incassando poi i complimenti del compagno di avventura. “Sei stata brava”. Tra una battuta e l’altra hanno cercato anche un po’ di intimità con la ballerina che ha fatto notare a TrigNO che il loro rapporto è già oggetto di attenzioni da parte degli altri allievi di Amici. Ammiccamenti che hanno spinto Ege Senni Monaco a pubblicare alcuni post al vetriolo su TikTok e Instagram Stories.

Trigno

Prima si è rivolto al fidanzato asserendo che tutti gli uomini sono bugiardi. Poi ha usato parole durissime nei confronti di Chiara Bacci. “Una grandissima zoc…a che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex è un gran coglione come la maggior parte degli uomini. Non sono stupita il tempo rivelerà il vero volto delle persone. So di avere un giusto karma e di aver reagito correttamente lasciando questo ragazzo” – si legge nel post della modella.

Durissima Ege Senni Monaco: ‘Sapeva che era impegnato e non ci ha pensato due volte, lui un gran cogl….’

“Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi direttamente a lei dico se lo tenga. Il lupo perde il pelo e non il vizio. L’ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro”.