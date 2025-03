Anastasia Kuzmina costretta a fermarsi: ‘Ho quasi perso la vista da un occhio’

Anastasia Kuzmina

L’artista costretta a rinunciare a Ballando on the road

Un annuncio doloroso e inaspettato ha sconvolto i fan di Ballando con le stelle: Anastasia Kuzmina, una delle ballerine più amate del programma, ha rivelato di aver quasi perso la vista dall’occhio destro a causa di un’infezione rara e particolarmente aggressiva.

Anastasia Kuzmina colpita da una grave infezione all’occhio

La danzatrice ucraina, nota per il suo talento e la sua solarità, ha condiviso la notizia con i suoi follower attraverso un video su Instagram, in cui si mostra con occhiali scuri e visibilmente provata: “Purtroppo devo darvi brutte notizie. In questi giorni sono stata assente perché ho avuto un’infezione molto grave e molto rara, che mi ha praticamente tolto la vista dall’occhio destro”.

Un problema di salute così serio da costringerla a rinunciare alla sua partecipazione a Ballando on the road, il talent itinerante di Milly Carlucci che gira l’Italia alla ricerca di nuovi ballerini. “Mi dispiace tantissimo, ci tenevo davvero tanto – ha proseguito – ma in questo momento devo solo pensare a curarmi”.

Il sostegno di fan e colleghi

Nonostante la gravità della situazione, Kuzmina ha voluto ringraziare i fan per il supporto e ha promesso di affrontare questo momento con la sua consueta positività: “Grazie di cuore a tutti quelli che mi stanno mandando messaggi di affetto. La situazione è molto complessa, come mi ha detto il professore che mi segue, ma io cercherò di non perdere il sorriso”.

La notizia ha subito generato un’ondata di solidarietà nel mondo dello spettacolo, con colleghi e amici che le hanno inviato messaggi di incoraggiamento. Per ora, Anastasia Kuzmina si concentrerà esclusivamente sulle cure, nella speranza di poter recuperare almeno in parte la vista e tornare presto sulla pista da ballo.