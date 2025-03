Andrea Pucci, malore sul palco a Forlì: spettacolo interrotto e date rinviate

Andrea Pucci

Attimi di apprensione per Andrea Pucci durante il suo spettacolo “30 anni… e non sentirli” al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Il comico milanese, impegnato nella sua tournée celebrativa, ha dovuto interrompere la serata a causa di un malore improvviso.

Il malore e l’interruzione dello spettacolo

Dopo circa mezz’ora dall’inizio dello show, Pucci ha manifestato segni di malessere, rivolgendosi al pubblico con parole che hanno subito allarmato i presenti:

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti…”

Pochi istanti dopo, il comico ha lasciato il palco per rientrare dietro le quinte. Il pubblico ha atteso con la speranza di vederlo tornare, ma dopo una quindicina di minuti uno dei musicisti ha annunciato che l’artista non era in grado di proseguire.

Subito dopo, Pucci è stato assistito dai sanitari dell’ambulanza presente in teatro. Fortunatamente, il suo staff ha rassicurato i fan, escludendo complicazioni gravi. A fine serata, il comico ha fatto rientro a Milano per sottoporsi a controlli medici.

Pucci rassicura i fan: ‘Non sono in forma, ma tornerò‘

Il giorno successivo, attraverso un video sui social, Andrea Pucci ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto:

“Vi ringrazio per le centinaia di messaggi. Oggettivamente non sto benissimo e dovrò fare dei controlli. Per correttezza vi comunico che le date dell’1, 2, 8 e 9 aprile sono sospese e verranno recuperate in autunno.”

In un altro post, ha condiviso un frammento della canzone di Franco Califano “Un tempo piccolo”, lasciando intendere una riflessione personale sul momento difficile che sta attraversando.

Per ora, dunque, lo spettacolo al Teatro Repower di Assago, inizialmente previsto per i primi giorni di aprile, è stato posticipato. Lo stesso vale per le altre tappe in programma.

L’obiettivo del comico è tornare in scena al massimo della forma per garantire al pubblico l’energia e la comicità che lo contraddistinguono.

I fan, intanto, restano in attesa di aggiornamenti, augurandosi di rivedere al più presto Andrea Pucci sul palco, pronto a regalare ancora tante risate.