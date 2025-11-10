Andrea Delogu torna a La Porta Magica e commuove tutti con il ricordo del fratello Evan

Andrea Delogu a La Porta Magica

Con voce ferma ma visibilmente commossa, Andrea Delogu è tornata alla conduzione del programma “La Porta Magica”, nella puntata andata in onda il 10 novembre su Rai1.

Un rientro carico di emozione, segnato da parole di grande sincerità e dolore, con cui la conduttrice ha voluto condividere con il pubblico la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

“Prima di riprendere il viaggio sento il bisogno di condividere la mia storia. Ci sono momenti della vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica ma con grande amore, si sceglie di ripartire.”

Il dolore per la perdita del fratello Evan

La conduttrice ha raccontato per la prima volta in diretta la morte del fratello Evan, scomparso a soli 18 anni in un incidente.

Un dolore che, come ha spiegato lei stessa, ha cambiato profondamente la sua vita:

“Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate. Ho perso mio fratello Evan in un incidente. Aveva solo 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni. Aveva la luce di chi è pronto ad abbracciare il mondo e il futuro, come tutti i ragazzi della sua età.”

Un racconto composto e profondo, che ha commosso pubblico e colleghi, rivelando una parte intima e autentica di sé.

“Ora il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere. La mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformarlo in amore, perché lo dobbiamo a Evan.”

Il ringraziamento alla Rai e al pubblico

Delogu ha voluto ringraziare la Rai per la sensibilità mostrata nel momento più difficile della sua vita.

“Voglio ringraziare chi ha compreso la necessità di fermarmi. Grazie alla Rai, che mi ha consentito di stare al fianco della mia famiglia, e per non avermi mai fatto sentire pressioni ma solo vicinanza e rispetto.”

Un ringraziamento sincero anche per il pubblico e per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti:

“A nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l’empatia e l’amore che ci avete dimostrato. Ci ha aiutato a non cadere.”

“La Porta Magica”: il ritorno tra emozione e rinascita

Il ritorno di Andrea Delogu a “La Porta Magica” è stato accolto con grande commozione dai telespettatori.

Il programma, che unisce intrattenimento, storie e fantasia, ha ritrovato la sua guida più autentica proprio in un momento in cui la conduttrice ha scelto di ripartire nonostante il dolore, facendo della fragilità un gesto di forza.

Sul web, in pochi minuti, il suo discorso è diventato virale, raccogliendo centinaia di messaggi di solidarietà.

Molti utenti hanno scritto di essersi “ritrovati nelle sue parole”, lodando la delicatezza e la sincerità del suo racconto.

Una lezione di coraggio e umanità

Andrea Delogu ha scelto di trasformare il lutto in un messaggio di speranza, offrendo una testimonianza di straordinaria sensibilità.

“Voglio imparare a convivere con questo dolore. A trasformarlo in amore, perché è quello che Evan avrebbe voluto.”

Una frase che sintetizza la sua voglia di rinascita, e che ha reso la puntata de La Porta Magica uno dei momenti televisivi più intensi dell’autunno.