Grande Fratello, Giulia Soponariu sviene in diretta: come sta ora la concorrente di 19 anni

Il momento del malore di Giulia Soponariu

Attimi di panico nella casa del Grande Fratello

Le immagini — circolate sui social prima del taglio di regia — mostrano Giulia Soponariu che, nel tentativo di rialzarsi, emette un gemito di dolore e torna a sedersi visibilmente stremata.

È Francesca Carrara la prima a intervenire, notando che qualcosa non va. «Fate entrare qualcuno!» gridano gli altri concorrenti, mentre la regia stacca rapidamente sull’immagine del giardino vuoto, segno dell’ingresso dei soccorsi nella Casa.

Il malore e l’intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni condivise dai telespettatori e dagli account social del reality, Giulia si sarebbe ripresa poco dopo l’intervento medico. Lo spavento è stato comunque enorme.

A quanto pare, il malore potrebbe essere stato provocato dallo stress e dalla tensione accumulata negli ultimi giorni, in un clima di forti discussioni tra gli inquilini.

Come sta ora Giulia Soponariu

Le condizioni di Giulia non desterebbero preoccupazione. La giovane, secondo quanto trapela da fonti vicine alla produzione, avrebbe già rassicurato i compagni e sarebbe tornata a riposare in stanza.

Giulia Soponariu è la concorrente più giovane di questa edizione del reality: studentessa e modella, ha conquistato il pubblico con il suo sorriso e la sua spontaneità, ma dietro di lei si nasconde anche una storia personale difficile.

Giulia si sente male e parte la censura 🙁 pic.twitter.com/csozi7Jder — ALY🍒 (@sonoinfastidita) November 10, 2025

Una storia segnata dal coraggio

Da bambina, Giulia era stata vittima di un tentato rapimento, un trauma che ha segnato la sua infanzia e che lei stessa aveva raccontato nelle prime settimane del programma. La sua partecipazione al reality era nata come una sfida personale, un modo per superare le sue paure e ritrovare fiducia in sé stessa.

L’episodio che ha spaventato il pubblico

L’episodio del malore ha subito acceso il dibattito online, con l’hashtag #GrandeFratello schizzato ai vertici di X (ex Twitter). Molti utenti hanno espresso solidarietà a Giulia e chiesto alla produzione di garantire maggiore tutela psicologica ai concorrenti, ricordando la giovane età della ragazza.

“Sta meglio”, sotto osservazione»”

La diretta è ripresa regolarmente dopo alcuni minuti di interruzione, ma l’episodio ha lasciato un forte segno tra i coinquilini. Successivamente Soponariu, è monitorata costantemente dallo staff medico, è rientrata nella casa più spiata degli italiani. Sta bene e sembra aver superato senza strascichi il lieve malore accusato.