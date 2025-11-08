Notizie Audaci

Quando Andrea Delogu tornerà a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: ‘Farà uno spareggio’

Pubblicato: 8 Nov, 2025 - ore: 23:54
Andrea Delogu assente anche nella puntata di sabato 8 novembre per il grave lutto che l’ha colpita

Continua l’assenza di Andrea Delogu da Ballando con le stelle.
La conduttrice e concorrente del dance show di Rai1, colpita dal grave lutto per la morte del fratello Evan, non si è presentata in diretta per la seconda settimana consecutiva.

Durante la puntata di sabato 8 novembre, dopo lo spareggio tra Nancy Brilli e La Signora Coriandoli, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto dedicare un momento di affetto e vicinanza alla Delogu.
«Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio» – ha detto la conduttrice in diretta, rivolgendo un pensiero commosso alla collega, assente in questo periodo difficile.

La conduttrice tornerà in pista il 15 novembre, dovrà superare uno spareggio

Accanto a lei, in studio, il maestro di ballo Nikita Perotti, partner di Andrea Delogu nel programma, ha ricevuto l’abbraccio simbolico del pubblico.
Carlucci ha poi annunciato le modalità del rientro della coppia in gara a Ballando con le stelle:

«Andrea tornerà sabato prossimo, il 15 novembre, affrontando uno spareggio speciale contro le due coppie che si classificheranno ultime questa sera.»

Un modo per consentire alla conduttrice di rientrare nella competizione dopo settimane di stop dovute al lutto.

La drammatica scomparsa del fratello Evan

Andrea Delogu sta attraversando uno dei momenti più duri della sua vita.
Il fratello Evan, appena 18 anni, è morto a Bellaria in un tragico incidente in moto.
La notizia ha profondamente scosso la presentatrice, che ha scelto di chiudersi nel silenzio e prendersi del tempo lontano dai riflettori per elaborare il dolore.

Fonti vicine raccontano che Andrea era molto legata a Evan, figlio del secondo matrimonio del padre, al punto da considerarlo quasi come un figlio.
Un affetto profondo di cui aveva parlato anche l’amico Alberto Matano, che in diretta aveva ricordato il legame speciale tra i due.

Andrea Delogu torna alla conduzione de La Porta Magica

Nonostante il dolore, la Delogu si prepara a riprendere gradualmente i suoi impegni professionali: oltre al ritorno in pista a Ballando con le stelle, la vedremo nuovamente alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 2, La Porta Magica, già da lunedì 10 novembre.

La padrona di casa Milly Carlucci, nel suo messaggio, ha voluto ribadire il sostegno dell’intera squadra di Ballando:

«Siamo tutti con lei. Le diamo il tempo che serve, ma la aspettiamo con l’affetto di sempre.»

