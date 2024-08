Andrea Giambruno va in ‘fuga’ con il Ministro Lollobrigida, al cronista: ‘Questa te la sei persa’

“Te la sei persa questa, te la sei persa!”. Si è rivolto così al cronista presente all‘esterno di masseria Beneficio l’ex compagno del premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, di rientro dal giro in bici insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, cognato del capo del governo.

Andrea Giambruno scatta veloce sul rettilineo che conduce alla masseria dove soggiorna con Giorgia Meloni

Il riferimento di Andrea Giambruno era all’impossibilità del cronista e della troupe televisiva presenti sul posto di fare uno scatto o una ripresa al viso, in considerazione della velocità con cui lui ha eseguito il rettilineo che conduce all’ingresso della masseria. Sguardo basso e timido sorriso rivolto ai presenti, invece, da parte del ministro Lollobrigida.

In Puglia si sono ritrovati Giorgia Meloni e Matteo Salvini per un incontro “conviviale” di due ore. La premier sta trascorrendo nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, alcuni giorni di relax. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega è arrivato nel pomeriggio di oggi nel resort pugliese insieme alla compagna Francesca Verdini e al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, anche lui in vacanza nella settimana di Ferragosto nel ‘tacco’ dello Stivale.

La premier ha incontrato Salvini alla masseria di Ceglie Messapica

Con loro anche la sorella Arianna e il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura. E in Puglia da alcuni giorni, a Gallipoli, una delle località turistiche più rinomate del Salento, si trova anche Salvini, che nei giorni scorsi ha postato alcune foto che lo ritraevano alle prese con la canna da pesca