Chi è Andrea Tabanelli, in gara a The Couple in coppia con Antonino Spinalbese

Andrea Tabanelli

Andrea Tabanelli è tra i protagonisti del nuovo reality di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi. L’ex calciatore sarà in gara con Antonino Spinalbese e sicuramente non passerà inosservato visto il fisico scolpito e un look da copertina.

Da calciatore di serie A e B a dj

Classe 1990, romagnolo, Tabanelli è noto agli appassionati di calcio per aver militato in Serie A e Serie B con club come Cesena, Pisa, Lecce e Cagliari. Dopo il ritiro dal calcio professionistico, ha deciso di reinventarsi seguendo la sua seconda grande passione: la musica.

Oggi è dj e produttore musicale, molto attivo nei locali del nord Italia, con una fanbase social in crescita. Il debutto televisivo è arrivato un po’ per gioco, ma sta diventando un’occasione di svolta. L’intesa con Spinalbese, partner di gioco a The Couple, si basa su rispetto, ironia e una strategia lucida che li rende competitivi senza essere arroganti.

‘Voglio vedere chi sono fuori dal calcio’

Tabanelli ha raccontato di aver accettato la sfida televisiva per mettersi alla prova in un contesto completamente nuovo: «Non ho nulla da perdere, volevo vedere chi sono fuori dal calcio» – ha detto in sede di presentazione. Il suo stile pacato ma deciso ha conquistato anche i social, dove molti lo indicano come “il bello che sa anche parlare”, in controtendenza con certi cliché del piccolo schermo.

Dietro al suo sorriso si nasconde una determinazione forgiata da anni di sacrifici nello sport. Chi lo conosce bene lo descrive come riservato ma molto leale, un amico fedele e un compagno affidabile.

Un futuro in tv?

La sua storia personale – fatta di gavetta, infortuni, rinascite – aggiunge spessore a una presenza scenica che sta emergendo con naturalezza. Il futuro? Tutto da scrivere. Se il pubblico lo apprezzerà, non è escluso che Tabanelli diventi un volto fisso in tv. Intanto si gode il momento, consapevole che la vita, come il reality, è fatta di sfide da affrontare in coppia.