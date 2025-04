Ilary Blasi spiazza Luca Tommassini a The Couple: ‘Ricordiamo ai ladri che il lunedì è impegnato’

Ilary Blasi e Luca Tommassini

The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi tra colpi di scena e battute taglienti

È partita ufficialmente su Canale 5 la prima edizione di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Alle ore 21:35 in punto si sono accesi i riflettori su un format inedito che mette alla prova otto coppie, tra dinamiche di gruppo e prove per conquistare una cassaforte con dentro un milione di euro. Solo una delle 16 chiavi aprirà il premio finale.

Tra i protagonisti della serata non solo i concorrenti, ma anche la spumeggiante coppia di opinionisti: Francesca Barra, giornalista, e Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale.

Battute e ironia: la complicità tra Ilary Blasi e Luca Tommassini

Lo show è decollato all’insegna dell’ironia e della leggerezza. Durante la presentazione, Tommassini ha scherzato:

“Ho tentato di far ballare anche Ilary, ma è stato un fallimento”.

Pronta la replica della conduttrice:

“Quella è stata la tua sconfitta più grande!”.

Un botta e risposta diventato subito virale sui social.

Non sono mancati altri momenti esilaranti, come quando Ilary ha ricordato a Luca un episodio spiacevole:

“So che hai cambiato casa… e anche che hai ricevuto delle visite”.

Tommassini, inizialmente perplesso, ha riso appena ha capito il riferimento alla rapina subita qualche mese fa:

“Vogliamo ricordare ai ladri che il lunedì è impegnato…”.

La location del reality e le prime reazioni delle coppie

Ilary Blasi ha mostrato la dimora futuristica dove vivranno le otto coppie. Minimal e ultramoderna, ha suscitato commenti tra i presenti.

Tommassini ha ironizzato:

“La casa è grande, ma la convivenza con 16 persone è la vera sfida. Ecco perché sono single”.

Il format prevede anche due coppie che si formeranno in diretta, aumentando la tensione e le dinamiche di gioco.

Un inizio frizzante: tra battute e prime dinamiche

Tra i momenti più discussi della puntata anche il siparietto con i fratelli pugliesi specializzati in aste, Danilo e Fabrizio Mileto. Durante una prova, uno dei due ha dichiarato:

“La Sardegna non è in Italia”, generando un misto di risate e sgomento in studio.

Il pubblico sembra già affezionato ai personaggi e alle dinamiche del gioco. L’esordio di The Couple promette colpi di scena e tanto intrattenimento.