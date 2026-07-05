Andreas Muller finisce in ospedale dopo il pranzo: ‘Mi sono spaventato’, il ballerino lancia un appello sulle allergie

Andreas Muller

Andreas Muller ricoverato dopo una reazione allergica: ecco cosa è successo

Momenti di paura per Andreas Muller, ballerino e coreografo, vincitore di Amici e compagno di Veronica Peparini, con la quale è diventato papà delle gemelle Penelope e Ginevra. Nelle scorse ore il 29enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato una violenta reazione allergica mentre si trovava a Sapri, in provincia di Salerno, per motivi di lavoro.

È stato lui stesso a raccontare l’accaduto attraverso alcune stories pubblicate sui social, rassicurando i fan sulle sue condizioni e spiegando di essere ormai fuori pericolo.

Il malore improvviso durante il pranzo: “Il corpo è diventato rosso in pochi minuti”

Tutto è iniziato durante un pranzo apparentemente come tanti.

All’improvviso, Andreas Muller ha iniziato ad avvertire sintomi che non aveva mai sperimentato prima.

“Ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo è diventato rosso nel giro di pochi minuti e si è riempito di macchie”, ha raccontato.

Una situazione che lo ha spaventato profondamente.

“Non mi era mai successa una cosa del genere. Ho deciso di andare subito al pronto soccorso senza fare il supereroe”, ha spiegato, invitando chiunque si trovi in una situazione simile a non perdere tempo.

Le cure in ospedale e i dubbi sull’alimento che ha provocato la reazione

Una volta arrivato in ospedale, il ballerino è stato immediatamente preso in carico dai sanitari.

La terapia a base di cortisone e antistaminico ha rapidamente fatto regredire la reazione allergica, permettendogli di tornare in condizioni stabili.

Resta però da chiarire quale alimento abbia provocato il malore.

Lo stesso Muller ha spiegato di non avere ancora certezze.

Tra le possibili cause ha indicato tonno, pistacchio oppure cavolo viola, precisando che nei prossimi giorni si sottoporrà a test allergologici specifici per individuare con precisione l’allergene responsabile.

L’appello ai follower: “Le allergie non vanno mai sottovalutate”

Dopo lo spavento, Andreas Muller ha voluto trasformare la sua esperienza in un messaggio di prevenzione.

Il ballerino ha invitato tutti a non ignorare mai i sintomi di una possibile reazione allergica, ricordando quanto sia importante rivolgersi immediatamente ai medici e sottoporsi agli accertamenti necessari.

“Non c’è da sottovalutare questo problema”, ha ribadito nelle sue stories.

Un consiglio nato dall’esperienza vissuta in prima persona e dalla consapevolezza che una reazione allergica può peggiorare molto rapidamente.

Il precedente di Aldo Montano: due casi che riaccendono l’attenzione sul rischio anafilassi

Nel suo racconto Andreas Muller ha condiviso anche il recente caso di Aldo Montano, ricoverato pochi giorni fa dopo uno shock anafilattico provocato dall’ingestione accidentale di un alimento contenente caseina, proteina del latte alla quale è gravemente allergico.

L’ex campione olimpico di scherma aveva raccontato di aver rischiato la vita nonostante avesse comunicato chiaramente la propria allergia al ristorante dove stava cenando.

Due episodi differenti, ma accomunati da un messaggio molto chiaro: le allergie alimentari non devono mai essere considerate un dettaglio. In alcuni casi possono trasformarsi in un’emergenza medica nel giro di pochi minuti e richiedere un intervento immediato.