Angelina Mango torna sul palco dopo un anno e si commuove, Annalisa sorprende con Mengoni a Venezia

La commozione di Angelina Mango al concerto di Olly, Annalisa e Mengoni sorprendono col nuovo singolo

Angelina Mango si esibisce al concerto di Olly a Milano

Un anno lontana dai palchi, poi la magia del ritorno. Angelina Mango è tornata ad esibirsi ieri sera, 4 settembre, a Milano, sul palco dell’Ippodromo Snai, durante il secondo concerto di Olly. I due, legati da un duetto speciale sulle note di Per due come noi, hanno regalato al pubblico un momento indimenticabile.

Il brano, eseguito insieme per la prima volta all’Arena di Verona il 3 settembre 2024, segnava l’inizio di un sodalizio artistico bruscamente interrotto. Poche settimane dopo, infatti, Angelina aveva annunciato la sospensione delle attività per una rinofaringite acuta, che le aveva provocato problemi alla voce e la conseguente cancellazione del tour autunnale e delle date europee.

La cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, non saliva su un palco da allora. Ieri, di fronte al pubblico milanese, non ha trattenuto le lacrime:

“Sono molto felice di essere qui, mi siete mancati da morire!”.

Il video della sua esibizione, rimbalzato rapidamente sui social, ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che già scommettono su un suo possibile ritorno a Sanremo 2026.

TUTTI IN DELIRIO PER LEI APPENA ENTRA,STO PIANGENDO 😭 ANGELINA FINALMENTE È TORNATA A CANTARE.



TI VOGLIAMO BENE, NON IMMAGINI QUANTO CI SEI MANCATA 🥹

BENTORNATA ❤️‍🩹#angelinamango #olly pic.twitter.com/drov2YQdC1 — Y-✿⁠✧⁠*⁠ABO DESIRE ✿⁠✧⁠*⁠🪐⏳️🦋 (@yli291) September 5, 2025

Annalisa e Marco Mengoni insieme per “Piazza San Marco”

Mentre Angelina torna a calcare la scena, un’altra notizia scuote il panorama musicale italiano: la prima collaborazione tra Annalisa e Marco Mengoni.

Il singolo “Piazza San Marco”, uscito oggi, è una ballad intensa che unisce due delle voci più amate d’Italia. Girato in bianco e nero per la regia di Nicolò Bassetto, il videoclip segue i due artisti in una Venezia notturna e suggestiva: dai moli ai ponti, da Palazzo Ducale alla scalinata del Bovolo, fino al cuore della città lagunare, Piazza San Marco.

Una luce simbolica accompagna Mengoni e Annalisa durante il cammino, metafora del loro legame artistico e umano, mentre le mani che si cercano nella cover del brano richiamano il concetto centrale di conforto reciproco.

Scritta da Annalisa, Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, la canzone sarà inclusa nel nuovo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, in uscita nell’autunno 2025. Un progetto che prosegue il successo di Maschio (certificato Oro), entrato nella Top 10 FIMI e che ha consolidato Annalisa come donna italiana con più ingressi nella Top 10 e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.

Due storie diverse, un’unica emozione

Da un lato, la commozione personale e autentica di Angelina Mango, che ritrova il contatto col suo pubblico dopo mesi difficili; dall’altro, la forza di una nuova collaborazione di peso tra Annalisa e Marco Mengoni, pronta a lasciare il segno nel panorama discografico italiano.

Settembre 2025 si annuncia così come un mese di grandi ritorni e nuove sorprese per la musica italiana.