L’indiscrezione di Dagospia: il GF Vip si farà

Dopo rumors e voci discordanti c’è anche una data di partenza del Grande Fratello Vip. Giuseppe Candela ha anticipato su Dagospia quando il reality tornerà ufficialmente in onda su Canale 5. Dopo l’apertura pubblica di Pier Silvio Berlusconi, è arrivato il via libera definitivo al reality più discusso del palinsesto Mediaset, che sarà nuovamente affidato alla conduzione di Alfonso Signorini.

La data di partenza e l’ipotesi anticipo

Secondo quanto riportato da Candela, la messa in onda è fissata per lunedì 2 marzo, primo lunedì del mese. Tuttavia, non è del tutto esclusa una partenza anticipata di una settimana, opzione che Mediaset starebbe valutando per risolvere alcuni nodi di palinsesto e ottimizzare la programmazione di primavera.

Il cast: 23 vip e 9 riserve

Il cast del GF Vip presentato a Pier Silvio Berlusconi sarebbe composto da 23 concorrenti ufficiali e 9 riserve. Queste ultime vengono descritte come profili “più bassi”, ma con forte appeal sul pubblico social: ex corteggiatrici di Uomini e Donne, volti di reality delle piattaforme digitali e influencer di diversa notorietà.

I 23 vip principali, invece, risponderebbero a una logica più ampia e trasversale, pensata per intercettare target differenti e rilanciare il format dopo le ultime edizioni.

I profili: dal mondo dello spettacolo alla politica

Come anticipato anche da Davide Maggio su Instagram, nel cast si passerebbe «da cantanti a pugili, da attori italiani ad attori turchi, da conduttrici a opinioniste», includendo anche «un ballerino, un ex politico e un personaggio molto legato al mondo della politica». Tra i nomi circolati c’è anche quello di Walter Zenga. Una partecipazione che farebbe rumore oltre che seguito a quella del figlio Andrea che nella casa più spiata degli italiana si è legato sentimentalmente a Rosalinda Cannavò. Dalla loro unione è nata Camilla.

I ritorni e i nomi più discussi

Tra i personaggi che avrebbero già sperimentato il reality spicca Mario Adinolfi, reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Un nome che fa discutere: da critico feroce dei reality a possibile protagonista di una seconda esperienza in pochi mesi.

Nei rumor tornano anche Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, Aida Yespica, Alba Parietti, oltre a Sarah e Rosario (Temptation Island), Martina De Ioannon e Gianmarco Steri (Uomini e Donne). Intriganti e divisivi i nomi di Rocco Siffredi, Donatella Rettore, Anna La Rosa e dell’avvocato Massimo Lovati, che però avrebbe espresso scetticismo.

Opinionisti e possibili ritorni

Non si esclude un ritorno di Katia Ricciarelli, questa volta nelle vesti di opinionista. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha inoltre parlato di un possibile rientro di Oriana Marzoli, nome che garantirebbe attenzione mediatica e dinamiche social.

Le parole di Signorini prima della conferma

Pochi giorni prima della conferma, Alfonso Signorini aveva dichiarato al Corriere della Sera: «Se tornerà il Grande Fratello? Vorrei saperlo anch’io. Abbiamo chiuso il cast, siamo molto soddisfatti. Deve essere approvato dai dirigenti e dall’editore». Ora, secondo Dagospia, quel via libera è arrivato.

Un ritorno strategico

Il ritorno del Grande Fratello Vip non è solo una scelta editoriale, ma una mossa strategica per Mediaset: un prodotto riconoscibile, capace di generare dibattito, ascolti e soprattutto forte engagement digitale. Marzo, salvo sorprese, segnerà il nuovo inizio.