Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Olly e la cena «burrascosa»: vino rosso rovesciato, mozziconi e polemiche social (VIDEO)

DiRedazione

Pubblicato: 10 Ago, 2025 - ore: 18:28 #cena, #Olly, #polemiche
Olly è finito nella bufera sui social per una cena sopra le righe con amiciOlly è finito nella bufera sui social per una cena sopra le righe con amici

La cena rumorosa di Olly e amici finisce nella bufera

Olly, il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, è finito al centro di una polemica social per il comportamento tenuto durante una cena con un gruppo di amici in un ristorante probabilmente a Genova. Il momento conviviale, caratterizzato da urla, balli e musica, si è concluso con un tavolo lasciato in condizioni disastrose: vino rosso rovesciato, mozziconi di sigarette e avanzi sparsi ovunque.

Il video virale e le reazioni sui social

I video della serata, pubblicati dallo stesso Olly sui suoi canali social, mostrano la compagnia maschile vestita con camicie bianche leggermente sbottonate, intenti a cantare e ballare accompagnati da una chitarra. Tuttavia, il divertimento ha presto lasciato spazio alle critiche, soprattutto per la scarsa cura del tavolo al termine della cena. Numerosi utenti hanno puntato il dito contro la mancanza di rispetto verso il locale e gli altri clienti, definendo la scena «balorda» e poco educata.

Il comportamento della comitiva e le critiche ricevute

Durante la cena, non sono mancati momenti di grande rumorosità con battiti di pugni sul tavolo e bicchieri rovesciati, aumentando il caos. Olly è stato ripreso seduto al tavolo con occhiali da sole, mentre fuma una sigaretta e tiene in mano una forchetta. Il gruppo di amici ha mostrato un atteggiamento spensierato, ma per molti questo ha significato mancanza di rispetto per il ristorante e il personale.

La polemica e la reazione

Il comportamento del cantante e dei suoi amici ha scatenato una vera e propria «shitstorm» sui social network. Molti fan e utenti hanno espresso delusione, sottolineando che un artista di tale successo dovrebbe dare un esempio migliore. La questione ha sollevato anche un dibattito più ampio sul rispetto negli spazi pubblici e sul ruolo dei personaggi famosi nel promuovere buone maniere.

Olly non è intervenuto sulla questione ma in una Stories sembra rispondere all’ondata di critiche ricevute in queste ore. “Meno male che c’è il mare” – ha scritto a commento di uno scatto di un panorama marino. In questa bollente estate l’artista genovese è finito al centro del gossip anche per alcuni like ricevuti da Belen Rodriguez. I due sono stati visti insieme anche al concerto di Marracash a Milano.

Qual è la linea tra divertimento e rispetto?

La vicenda di Olly invita a riflettere su come mantenere un giusto equilibrio tra il piacere di divertirsi in compagnia e il rispetto per gli altri, specialmente in luoghi pubblici come i ristoranti. Lasciare un tavolo in condizioni di disordine non solo crea disagio per il personale di servizio, ma può danneggiare l’immagine di chi ha organizzato o partecipato all’evento.

@notizie_audaci72 Olly nella bufera sui social per una vivace cena con amici e soprattutto per le condizioni in cui la comitiva ha lasciato il tavolo #olly #cena ♬ suono originale – Giuseppe D'Alto

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Barbara d’Urso, cachet da record: quanto guadagnerà a Ballando con le Stelle

Ago 10, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Belen sul diverbio con il benzinaio in Costa Smeralda: ‘Ho le mie motivazioni’

Ago 9, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Matia Bazar al vetriolo, Piero Cassano contro Antonella Ruggiero: ‘Irriconoscente e diva’

Ago 9, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Olly e la cena «burrascosa»: vino rosso rovesciato, mozziconi e polemiche social (VIDEO)

Attualità

Bimbo di 5 anni estratto dall’auto sommersa nel fiume a Jesolo, è in gravi condizioni

Attualità

Cane lasciato legato al sole per giorni a Giugliano: muore di stenti, indaga la Polizia

Sport

Incidente per Pietro Lo Monaco: ex dirigente del Catania ricoverato in terapia intensiva: come sta

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.