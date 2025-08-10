Olly e la cena «burrascosa»: vino rosso rovesciato, mozziconi e polemiche social (VIDEO)

Olly è finito nella bufera sui social per una cena sopra le righe con amici

La cena rumorosa di Olly e amici finisce nella bufera

Olly, il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, è finito al centro di una polemica social per il comportamento tenuto durante una cena con un gruppo di amici in un ristorante probabilmente a Genova. Il momento conviviale, caratterizzato da urla, balli e musica, si è concluso con un tavolo lasciato in condizioni disastrose: vino rosso rovesciato, mozziconi di sigarette e avanzi sparsi ovunque.

Il video virale e le reazioni sui social

I video della serata, pubblicati dallo stesso Olly sui suoi canali social, mostrano la compagnia maschile vestita con camicie bianche leggermente sbottonate, intenti a cantare e ballare accompagnati da una chitarra. Tuttavia, il divertimento ha presto lasciato spazio alle critiche, soprattutto per la scarsa cura del tavolo al termine della cena. Numerosi utenti hanno puntato il dito contro la mancanza di rispetto verso il locale e gli altri clienti, definendo la scena «balorda» e poco educata.

Il comportamento della comitiva e le critiche ricevute

Durante la cena, non sono mancati momenti di grande rumorosità con battiti di pugni sul tavolo e bicchieri rovesciati, aumentando il caos. Olly è stato ripreso seduto al tavolo con occhiali da sole, mentre fuma una sigaretta e tiene in mano una forchetta. Il gruppo di amici ha mostrato un atteggiamento spensierato, ma per molti questo ha significato mancanza di rispetto per il ristorante e il personale.

La polemica e la reazione

Il comportamento del cantante e dei suoi amici ha scatenato una vera e propria «shitstorm» sui social network. Molti fan e utenti hanno espresso delusione, sottolineando che un artista di tale successo dovrebbe dare un esempio migliore. La questione ha sollevato anche un dibattito più ampio sul rispetto negli spazi pubblici e sul ruolo dei personaggi famosi nel promuovere buone maniere.

Olly non è intervenuto sulla questione ma in una Stories sembra rispondere all’ondata di critiche ricevute in queste ore. “Meno male che c’è il mare” – ha scritto a commento di uno scatto di un panorama marino. In questa bollente estate l’artista genovese è finito al centro del gossip anche per alcuni like ricevuti da Belen Rodriguez. I due sono stati visti insieme anche al concerto di Marracash a Milano.

Qual è la linea tra divertimento e rispetto?

La vicenda di Olly invita a riflettere su come mantenere un giusto equilibrio tra il piacere di divertirsi in compagnia e il rispetto per gli altri, specialmente in luoghi pubblici come i ristoranti. Lasciare un tavolo in condizioni di disordine non solo crea disagio per il personale di servizio, ma può danneggiare l’immagine di chi ha organizzato o partecipato all’evento.