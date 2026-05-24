Anna Tatangelo sorprende i fan con le immagini del battesimo di Beatrice, un dettaglio non è passato inosservato

Anna Tatangelo con Giacomo Buttaroni e la figlia

Atmosfera fiabesca, famiglia riunita e un allestimento curato in ogni particolare per la secondogenita

Un giorno da custodire tra i ricordi più belli.

Anna Tatangelo ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti del battesimo della figlia Beatrice, celebrato con una cerimonia raccolta ma molto curata, trasformata in una vera festa di famiglia.

Le immagini pubblicate sui social hanno mostrato per la prima volta scorci della giornata dedicata alla bambina, nata lo scorso gennaio dalla relazione con Giacomo Buttaroni.

Accanto alla cantante, sorridente e visibilmente emozionata, c’erano gli affetti più stretti e un’atmosfera costruita nei minimi dettagli.

Anna Tatangelo con Beatrice

Il colpo d’occhio che ha conquistato i social: rosa, fiocchi e una festa in stile fiabesco

A catturare subito l’attenzione non sono stati soltanto gli scatti di famiglia.

L’intero allestimento della festa è stato costruito attorno a tonalità delicate, con un equilibrio tra bianco e rosa che ha accompagnato ogni angolo della location.

Palloncini scenografici, fiocchi decorativi, dolci personalizzati e piccoli dettagli dedicati alla bambina hanno creato un ambiente elegante ma allo stesso tempo molto familiare.

Tra gli elementi più fotografati sono comparsi i biscotti decorati con il nome Beatrice, gli orsacchiotti scenografici e una grande torta a due piani che ha fatto da sfondo alle foto di famiglia.

Lo sweet table è stato arricchito anche da meringhe e dolci personalizzati immersi tra composizioni floreali dai toni tenui.

Accanto ad Anna c’è una nuova fase della sua vita

Negli ultimi mesi Anna Tatangelo ha mostrato solo piccoli frammenti della quotidianità da mamma bis.

Questa volta, invece, ha scelto di condividere uno dei momenti simbolicamente più importanti della nuova fase della sua vita.

Negli scatti pubblicati compare anche il compagno Giacomo Buttaroni, con cui la cantante sta costruendo il nuovo equilibrio familiare.

Un’immagine diversa rispetto agli anni in cui la sua vita privata era costantemente al centro dell’attenzione mediatica: oggi il racconto sembra puntare più sulla serenità e sulla dimensione familiare.

Ritratto di famiglia per Anna Tatangelo

La foto di famiglia e il dettaglio che i fan hanno subito notato

Tra le immagini più commentate c’è quella con tutta la famiglia riunita attorno alla piccola.

Presenti anche alcuni fratelli della cantante, in uno scatto che restituisce il clima intimo della giornata.

Un dettaglio che invece ha fatto discutere i follower riguarda l’assenza di immagini pubbliche con Andrea, il figlio nato dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio.

Su questo, però, non sono arrivate indicazioni dalla cantante.

Di certo resta il senso del messaggio che emerge dalle immagini pubblicate: niente eccessi, ma una festa costruita per celebrare una nuova pagina di vita che Anna Tatangelo sembra vivere con grande serenità.