Uomini e Donne, anticipazioni 20 ottobre: Gemma in lacrime, Giovanni stregato dalla corteggiatrice brasiliana

Gemma Galgani

Fabio chiude con Gemma Galgani e resta nel parterre per conoscere altre dame

Nuovi addii, lacrime e segnali di interesse nella registrazione di Uomini e Donne del 20 ottobre. Nel parterre del Trono Over arriva la rottura tra Gemma Galgani e Fabio, con la dama torinese che non riesce a trattenere la commozione. Spazio anche alla chiusura tra Michela e Giovanni e alla decisione di Marina Brochetta di interrompere la conoscenza con Antonino. Sul Trono Classico, invece, riflettori puntati su Giacomo Vacalebre e Martina Donati, protagonisti di un’esterna intensa, e su Giovanni Grazioso, sempre più vicino alla corteggiatrice brasiliana.

Le anticipazioni della puntata sono state diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni di Lollo Magazine, che ha raccontato gli sviluppi delle conoscenze e i momenti più significativi emersi nel corso della registrazione.

Gemma Galgani scoppia a piangere, Alessandra Mussolini contro il cavaliere

La puntata si apre con un confronto destinato a lasciare il segno. Fabio decide di chiudere con Gemma Galgani, spiegando di essere stanco della situazione con la dama. La sua intenzione, però, non è quella di abbandonare il programma: il cavaliere vuole restare nel parterre per conoscere altre signore.

La scelta scatena reazioni contrastanti in studio. La Mussolini si schiera contro Fabio, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti sostengono la posizione del cavaliere. Gemma Galgani, dal canto suo, non nasconde la delusione e finisce in lacrime.

La dama contesta soprattutto il modo in cui si è arrivati alla rottura, sostenendo che Fabio non abbia rispettato i suoi tempi. Una nuova delusione sentimentale per Gemma, che si ritrova a fare i conti con la decisione dell’uomo di voltare pagina e proseguire il percorso televisivo senza di lei.

Michela e Giovanni si dicono addio, Marina chiude con Antonino

Non è l’unica interruzione di una conoscenza nel Trono Over. Anche Michela e Giovanni decidono di chiudere definitivamente: il confronto in centro studio mette così la parola fine alla loro frequentazione.

La svolta arriva anche per Marina Brochetta e Antonino. È la dama a prendere le distanze dal cavaliere, con parole piuttosto nette: lo descrive come una persona che ama mettersi in mostra, ma che, a suo giudizio, non sarebbe in grado di andare oltre le apparenze. In sostanza, per Marina Antonino sarebbe «tutto fumo e niente arrosto».

Tina e Gianni ironizzano sulla situazione, mentre Antonino rimane in studio. Marina, invece, sembra pronta a voltare pagina: sta infatti conoscendo un nuovo cavaliere, Oscar, con cui potrebbe aprirsi una fase diversa del suo percorso.

Giacomo Vacalebre raggiunge Martina Donati in camerino

Sul Trono Classico di Uomini e Donne, l’attenzione si concentra inizialmente su Giacomo Vacalebre. Dopo la precedente registrazione, il tronista ha deciso di raggiungere in camerino Martina Donati, la corteggiatrice bionda, dando vita a un incontro particolarmente intenso.

Durante l’esterna, Martina si è aperta su aspetti molto personali della propria vita, raccontando la perdita della madre e le responsabilità che ha dovuto affrontare. Una confidenza delicata, che ha permesso a Giacomo di conoscere una parte più profonda della ragazza e di andare oltre l’attrazione iniziale.

Il momento è stato descritto come particolarmente emozionante e sembra aver rafforzato la vicinanza tra i due. Un passo avanti nella conoscenza che, tuttavia, ha avuto conseguenze anche in studio.

Alessandra protesta per non essere stata scelta per l’esterna. La corteggiatrice fa presente di non vedere Giacomo da diversi giorni e chiede spiegazioni sulla decisione di dedicare il tempo a Martina. Il tronista risponde di voler seguire ciò che sente, senza forzare i rapporti.

Ne nasce un confronto che evidenzia le diverse aspettative delle corteggiatrici e la volontà di Giacomo di lasciarsi guidare dalle proprie sensazioni. Per il momento, l’esterna con Martina sembra aver avuto un peso significativo nel suo percorso.

Giovanni Grazioso, pizza e complicità con la corteggiatrice brasiliana

Segnali di crescente intesa arrivano anche dal percorso di Giovanni Grazioso. Il tronista ha trascorso un’esterna con la corteggiatrice brasiliana, scegliendo di condividere con lei una pizza.

Tra i due è emersa una forte attrazione fisica: Giovanni è apparso coinvolto e ha cercato spesso il contatto con la ragazza, abbracciandola più volte. In studio, però, la corteggiatrice ha voluto chiarire che la loro conoscenza non si basa soltanto sulla componente fisica.

I due avrebbero parlato a lungo anche dei rispettivi caratteri, delle personalità e del modo di vivere una relazione. Un dettaglio importante per la ragazza, che ha voluto sottolineare come il rapporto stia andando oltre la semplice attrazione.

A confermare la sintonia sono arrivati anche i momenti dedicati ai balli: Giovanni e la corteggiatrice brasiliana hanno ballato insieme due volte, mostrando una vicinanza che non è passata inosservata.

Giacomo, invece, ha condiviso un solo ballo con Martina, dopo l’esterna intensa vissuta con lei. Un confronto che alimenta l’attenzione sulle dinamiche tra i tronisti e le rispettive corteggiatrici.

Martina Calabrò presente, Giorgia Angeloni assente

Tra gli altri dettagli della registrazione, Martina Calabrò era presente in studio, ma non è intervenuta nel corso della puntata. Assente, invece, Giorgia Angeloni.

La registrazione del 20 ottobre lascia quindi in sospeso diversi sviluppi: dal futuro sentimentale di Gemma dopo la rottura con Fabio alle nuove dinamiche del Trono Classico, dove le esterne e i gesti di vicinanza potrebbero influenzare gli equilibri delle prossime puntate.