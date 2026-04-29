Uomini e Donne anticipazioni 29 aprile: nuova coppia e reazione choc per Rosanna, lite furiosa per Cinzia

La decisione di Alessio e la doccia fredda per Rosanna

Registrazione Uomini e Donne del 29 aprile ad alta tensione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 aprile raccontano una puntata ricca di colpi di scena come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Nella registrazione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, si è formata una nuova coppia, ma non sono mancati scontri durissimi e momenti emotivi.

La registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile mostra un equilibrio sempre più fragile tra sentimenti veri e dinamiche di studio.

La nuova coppia: Alessio lascia il dating con Deborah

Il momento centrale della registrazione arriva con Alessio Pili Stella e Deborah Bragetti.

In studio entra un pianoforte, creando un’atmosfera insolita per il programma. Alessio si alza, suona un brano romantico e poi consegna una rosa rossa a Deborah.

Le parole sono chiare: non vuole perderla. Il gesto segna una svolta definitiva.

I due si baciano e decidono di lasciare insieme la trasmissione, diventando ufficialmente una nuova coppia.

Un momento costruito come una scena cinematografica, che rompe il ritmo abituale del trono over.

Deborah ha lasciato il programma con Alessio

La reazione di Rosanna: il momento più forte

A rendere la scena ancora più intensa è la reazione di Rosanna Siino.

Dopo l’uscita di Alessio e Deborah, la dama scoppia in lacrime. Gianni Sperti si avvicina per consolarla, abbracciandola al centro studio.

Rosanna decide poi di lasciare lo studio.

È questo il dettaglio che cambia la lettura della puntata: dietro la nascita di una coppia, emerge il lato più fragile delle dinamiche del programma.

Scontri in studio: Tina, Gianni e Diego contro Cinzia

La tensione esplode poco dopo.

Cinzia Paolini finisce al centro delle critiche, attaccata da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Diego Tavani.

Il motivo? Il suo comportamento nei confronti di Marco e la gestione della loro conoscenza.

Gianni insinua incoerenza, sottolineando come Cinzia trovi tempo per partecipare al programma ma non per vedere Marco fuori.

Diego rincara la dose, parlando di atteggiamenti costruiti per restare al centro dell’attenzione.

La discussione degenera rapidamente, trasformandosi in uno dei momenti più accesi della registrazione.

Gli altri protagonisti: baci, accuse e tensioni

Non mancano altre dinamiche.

Paola e Antonio Marino raccontano un’uscita conclusa con un bacio, ma Cristina Tenuta mette in dubbio la sincerità del cavaliere, accusandolo di cercare visibilità.

Nel frattempo, Marina viene attaccata per essersi inserita nelle dinamiche tra Stefano e Cristina.

Lei si difende parlando di semplice amicizia, ma lo studio si divide e il clima resta teso.

Il contesto: quando il trono over cambia ritmo

Questa puntata evidenzia un elemento preciso: il trono over sta assumendo una struttura sempre più simile a un racconto emotivo, non solo relazionale.

Non è la prima volta che una storia nasce tra gesti plateali e tensioni immediate, ma qui emerge un dettaglio chiave: ogni momento romantico genera una reazione opposta.

Alla nascita di una coppia corrisponde una crisi, a un gesto simbolico segue uno scontro.

È questo equilibrio instabile a tenere alta l’attenzione del pubblico e a rendere il programma ancora centrale nel racconto televisivo italiano.