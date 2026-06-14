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Giulia Belmonte, paura in auto con le figlie: incidente mentre era ferma, lo sfogo della compagna di Stash

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 14 Giu, 2026 - ore: 23:51 #Giulia Belmonte, #incidente, #Stash
Grande paura per Giulia Belmonte, compagna di StashGrande paura per Giulia Belmonte, compagna di Stash

La modella e influencer ha raccontato sui social il momento di terrore vissuto insieme alle bambine: “Un’auto ci è venuta addosso in retromarcia”

Grande spavento per Giulia Belmonte, compagna del cantante Stash, frontman dei The Kolors. La modella e influencer ha raccontato ai suoi follower di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava in macchina con le due figlie, Grace, 6 anni, e Imagine, 4.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. A ricostruire quanto accaduto è stata la stessa Belmonte attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

“Mi sono spaventata tanto”

“Ieri mi sono spaventata tanto”, ha scritto l’influencer raccontando l’episodio.

Secondo quanto spiegato, l’auto sulla quale viaggiava insieme alle bambine era completamente ferma mentre attendeva l’arrivo della madre.

“Eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all’improvviso un’auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso”, ha raccontato.

Un impatto inatteso che ha provocato attimi di forte apprensione, soprattutto perché la famiglia non si aspettava alcun pericolo.

“È stato un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere”, ha aggiunto.

L’appello sulla sicurezza stradale

Nel suo racconto, Giulia Belmonte ha puntato l’attenzione su quello che ritiene essere stato l’elemento determinante dell’incidente: una distrazione alla guida.

“La persona alla guida era ovviamente distratta, ma in strada le distrazioni non sono sempre accettabili”, ha sottolineato.

Da qui il messaggio rivolto ai follower e a tutti gli automobilisti:

“Un attimo di distrazione può mettere in pericolo la vita degli altri. Guidiamo con responsabilità, sempre”.

Chi è Giulia Belmonte

Trentenne, modella, influencer e giornalista, Giulia Belmonte è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Miss Italia e alla sua presenza nel videoclip del brano “Dove e Quando” di Benji e Fede.

La relazione con Antonio Fiordispino, in arte Stash, è stata tenuta lontana dai riflettori per diverso tempo, fino al 2020 quando la coppia ha annunciato l’arrivo della prima figlia, Grace. Successivamente è nata anche Imagine.

Oggi i due vivono a Milano insieme alle bambine e rappresentano una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo italiano.

Per fortuna l’incidente si è concluso senza conseguenze fisiche, lasciando soltanto tanta paura e un’importante riflessione sulla necessità di mantenere sempre alta l’attenzione quando si è al volante.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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