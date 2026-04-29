Garlasco, Sottile attacca e Bruzzone replica sui social: cosa è successo dopo FarWest

Scontro tra Bruzzone e Sottile

Prima le parole in tv, poi la replica sui social. Si accende lo scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone sul caso di Garlasco. La vicenda tra Sottile e Bruzzone si sviluppa in due tempi precisi: l’intervento del conduttore a FarWest e, a seguire, la risposta netta della criminologa via Instagram.

Al centro restano alcuni materiali ritenuti controversi, ma soprattutto il modo in cui vengono raccontati.

L’intervento di Sottile a FarWest: “Accuse inaccettabili”

La puntata del 28 aprile si è chiusa con un lungo intervento di Salvo Sottile, che ha deciso di affrontare direttamente la polemica.

Il conduttore ha respinto le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, difendendo il lavoro della redazione:

“Non consento a nessuno di mettere in dubbio la correttezza e la professionalità dei giornalisti”.

Sottile ha anche fatto riferimento a un’ex collaboratrice del programma, spiegando di averle dato piena fiducia e definendo “inaccettabile” l’eventuale registrazione di colleghi e fonti a loro insaputa.

“Lo considero un fallimento personale”, ha aggiunto.

Un passaggio che segna chiaramente la linea: difesa compatta del metodo giornalistico e presa di distanza da ogni sospetto.

Le accuse di Bruzzone: “Elementi ignorati”

Alla base dello scontro ci sono le dichiarazioni di Roberta Bruzzone, che nei giorni precedenti aveva parlato di materiali — tra cui audio e screenshot — ritenuti rilevanti per l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo la criminologa, questi contenuti potrebbero offrire una lettura diversa dei fatti, arrivando anche a ipotizzare elementi legati al movente.

Tali materiali sono confluiti in un esposto presentato alla Procura di Milano da un’ex collaboratrice del programma, circostanza che ha acceso ulteriormente la tensione.

La replica sui social: “Petardo bagnato”

Dopo la messa in onda della puntata, la risposta di Bruzzone è arrivata via social.

La criminologa ha ridimensionato il contenuto dell’intervento televisivo:

“Più che una bomba, era il solito un petardo bagnato”.

Parole che non solo respingono la narrazione proposta in tv, ma rilanciano il confronto, mettendo in discussione la reale portata delle informazioni presentate.

Nel suo intervento, Bruzzone ha anche ironizzato sull’assenza di elementi concreti, sottolineando la mancanza di nomi e responsabilità chiare. “Sono ancora in trepidante attesa di conoscere i nomi degli oscuri mandanti… Ma come???! Non li ha fatti”

Il contesto: un caso che entra in una fase decisiva

Lo scontro mediatico arriva in un momento particolarmente delicato per il caso Garlasco.

Si avvicina infatti la possibile revisione del processo a Alberto Stasi, mentre per Andrea Sempio si parla di sviluppi imminenti sul piano giudiziario.

Un contesto in cui ogni elemento — anche comunicativo — assume un peso specifico.

Un elemento che emerge: la battaglia è sulla narrazione

Non è solo uno scontro tra due figure pubbliche. Il punto che emerge è più profondo.

Da una parte c’è la difesa del lavoro giornalistico e della sua metodologia. Dall’altra, la convinzione che alcuni elementi non siano stati adeguatamente valorizzati.

È qui che si gioca la vera partita: non solo sui fatti, ma sulla loro interpretazione.

Ed è proprio questa tensione tra indagine e racconto che continua ad alimentare il caso Garlasco, rendendolo ancora oggi uno dei più complessi e discussi.