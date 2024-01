Anticipazioni Uomini e Donne, inaspettata lettera di Alessio per Claudia: la decisione a sorpresa

Dopo un lungo tira e molla avevano interrotto la relazione e la rottura sembrava insanabile. Nuovo colpo di scena nella travagliata conoscenza tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti a Uomini e Donne. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni sulle sue pagine social hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Canale 5 nel corso della registrazione del 22 gennaio.

Alessio Pili Stella ha scritto una lettera a Claudia Lenti e si è presentata in studio con uno spazzolino

Il cavaliere ha scritto una lettera che ha sorpreso la 40enne, particolarmente toccata dalle parole del torinese. Alessio Pili Stella si è presentato in studio con uno spazzolino e le ha chiesto se volesse andare a vivere con lui. La dama ha inizialmente detto no provocando la reazione stizzita di Tina Cipollari che non le ha risparmiato parole al vetriolo.

Durante la discussione Claudia ha lasciato lo studio con il cavaliere che l’ha immediatamente raggiunta e le ha ribadito la sua volontà di uscire dalla trasmissione con lei. Alla fine è scattato un tenero bacio con il lieto fine per una delle coppie che ha fatto maggiormente discutere in questa edizione del trono over di Uomini e Donne.

Registrazione Uomini e Donne 22 gennaio, Claudia prima rifiuta di lasciare il dating poi cambia idea dopo la lite con Tina

La registrazione del 22 gennaio è stata caratterizzata anche dalla decisione di Orfeo di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani e un’altra dama. Dall’altra parte Alessandro Vicinanza ha deciso di interrompere il suo percorso con Maura. Subito dopo si è scatenata una discussione con Roberta Di Padua, Ida Platano e Mario Cusitore.