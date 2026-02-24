‘Lascio ma non è un addio’: terremoto a Uomini e Donne, abbandoni doc e tensioni con gli opinionisti

Elisabetta Gigante

La registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio si è trasformata in un vero e proprio terremoto emotivo. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata è stata segnata da addii, tensioni incandescenti e dinamiche sentimentali che promettono di ridisegnare gli equilibri del programma di Maria De Filippi.

Tra uscite di scena clamorose, baci inaspettati e scontri frontali con gli opinionisti, lo studio ha vissuto una delle registrazioni più turbolente delle ultime settimane.

Perché Elisabetta Gigante ha lasciato Uomini e Donne?

Ad aprire la registrazione è stata Elisabetta Gigante, che ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma. Una scelta che ha spiazzato il parterre, ma che la dama ha voluto chiarire fin da subito: non si tratta di un addio definitivo.

Elisabetta ha spiegato di vivere un momento personale complesso, di avere “la testa altrove” e di non voler prendere in giro nessuno. Una pausa, dunque, per ritrovare lucidità e serenità. Un discorso sincero, che ha avuto un effetto domino immediato.

Sebastiano Mignosa, infatti, ha deciso di seguirla. Senza di lei – ha dichiarato – il percorso non avrebbe più avuto senso. Una scelta romantica o strategica? In studio qualcuno ha storto il naso, ma la decisione è stata presa.

Sabrina lascia e Marina esplode contro Tina Cipollari e Gianni Sperti

Non è finita qui. Anche Sabrina Zago ha annunciato il suo addio al programma, contribuendo a rendere la registrazione una vera e propria emorragia di presenze storiche.

Ma il momento più teso si è consumato con Marina. La dama è stata duramente attaccata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il confronto è degenerato rapidamente.

Marina, visibilmente agitata, ha reagito in modo esplosivo ed è uscita dallo studio tra nervosismo e polemiche. Un’uscita che ha lasciato il pubblico senza parole e che, con ogni probabilità, sarà uno dei momenti più commentati della messa in onda.

Ciro e Martina: scatta il bacio dopo l’esterna

Sul fronte Trono Classico, riflettori puntati su Ciro Solimeno. Dopo quanto accaduto nella precedente registrazione, il tronista ha portato in esterna Martina.

L’incontro si è concentrato soprattutto sul carattere di lei e sulla profondità del loro legame. Tra complicità evidente e dialoghi serrati, Martina ha chiesto a Ciro cosa pensasse davvero di lei.

La risposta è stata diretta, quasi impulsiva: secondo lui, a volte non bisogna riflettere troppo, ma agire. E infatti, poco dopo, è scattato il bacio. Un momento intenso che sembrava sancire un passo decisivo nel loro percorso.

Perché Ciro ha scelto di ballare con Elisa dopo il bacio?

A sorpresa, entra in scena Elisa. Mentre lei parla, Ciro sorride. Incuriosita, gli chiede il motivo. Lui risponde con semplicità: gli piace il modo in cui si esprime.

Nonostante il bacio con Martina, il tronista decide di ballare proprio con Elisa. Una scelta che non passa inosservata e che alimenta inevitabili malumori.

Un gesto che sembra rimettere tutto in discussione. Strategia? Confusione? O semplice istinto?

Sara Gaudenzi tra Alessio e Matteo: nuove tensioni

Infine, spazio a Sara Gaudenzi. La dama è andata a riprendere Alessio in camerino per chiarire e provare a fare pace. Un gesto significativo, che però non ha spento le polemiche.

In studio interviene Matteo, sostenendo che Sara con lui si comporti in modo diverso rispetto a quanto faccia con Alessio. Secondo lui, non c’è la stessa spontaneità né lo stesso coinvolgimento.

Parole che riaccendono il dibattito e aprono nuove fratture.