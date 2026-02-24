Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sanremo 2026 al via tra doppi sensi e gaffe di Laura Pausini, geolocalizzazione e… Repupplica

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 24 Feb, 2026 - ore: 23:47 #Can Yaman, #Carlo Conti, #Festival di Sanremo 2026, #Laura Pausini
La clamorosa gaffe a Sanremo su RepupplicaLa clamorosa gaffe a Sanremo su Repupplica

Le gaffe hot di Laura Pausini sul microfono

La prima serata del Festival di Sanremo si è aperta con l’ennesima conferma: anche i palcoscenici più prestigiosi possono regalare attimi di puro imbarazzo. La protagonista? Laura Pausini. La cantante, co-conduttrice insieme a Carlo Conti, è stata al centro di un siparietto che ha fatto sorridere e applaudir il pubblico.

Tutto è iniziato al momento della presentazione di J-Ax. Pausini, intenta a leggere il cartellino con il nome dell’artista, si accorge che il microfono non è posizionato correttamente. Con il classico tempismo teatrale, afferma: “Prima me lo avete messo qua (indicando la bocca). Adesso ce l’ho in mano”. Cala il gelo nello studio, con Carlo Conti che cerca di sdrammatizzare con risate nervose e qualche colpo di tosse. È la stessa Pausini a risolvere l’empasse: “Mamma, tutto ok. È andata così”, strappando applausi al pubblico e trasformando l’imbarazzo in un momento di leggerezza.

Il siparietto spagnolo e il nuovo look di Laura Pausini

La serata prosegue tra glamour e ironia. Laura ritorna sul palco con un abito grigio trasparente scintillante, commentando scherzosamente: “Mi sento una farfalla”. A conferma del suo spirito giocoso, aggiunge un riferimento spagnolo a Carlo Conti: “Noi in italiano diciamo U Due e gli spagnoli dicono U Dos, allora io ti chiamo Carlos Cuentas”. La battuta strappa sorrisi e ricorda al pubblico quanto il Festival sia anche spazio di leggerezza.

Il microfono continua a giocare scherzi, e Pausini, un po’ imbarazzata, chiude con ironia: “Sono stata brava fino adesso…”. Il tono autoironico conquista il pubblico, che applaude e ride insieme alla co-conduttrice.

Gaffe storiche: dalla Repupplica alla geolocalizzazione

Non mancano i refusi che fanno il giro dei social. Durante l’omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana con la signora Gianna Pratesi, sul maxischermo appare la scritta “Il 54 per cento alla Repupplica” al posto di “Repubblica”. Il doppio errore di battitura scatena l’ironia degli spettatori e degli utenti social, che non perdono occasione per scherzare su questo curioso lapsus.

Nel frattempo, Laura Pausini affronta con professionalità e ironia anche la questione RaiPlay, annunciando lo “sblocco” del segnale per gli italiani all’estero: “Così ci possono seguire ovunque”, sottolineando il legame con il pubblico globale.

Errori di pronuncia e baci dal Suzuki Stage

La prima serata non è risparmiata nemmeno da piccole imperfezioni sul fronte musicale. Sul Suzuki Stage, Gaia porta la sua canzone “Chiamo io, chiami tu”, ma Carlo Conti sbaglia il titolo: “Chiamo io, chiama lui”. Un dettaglio che passa inosservato solo grazie alla spontaneità dell’artista e al ritmo frenetico della serata.

Vincenzo De Lucia, imitazioni e comicità

A metà serata, il comico e imitatore Vincenzo De Lucia entra sul palco nei panni di una Laura Pausini esagerata e poco umile, suscitando le risate del pubblico. “Vorrei dire a tutti i miei haters che sono degli sfigati, e continuo a frequentare il mio sarto e la mia parrucchiera anche se non hanno vinto nessun Grammy”, scherza l’imitatore, trasformando la gaffe in comicità pura.

Perché le gaffe rendono Sanremo irresistibile

Tra microfoni ballerini, refusi storici e battute spagnole, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha dimostrato ancora una volta che la perfezione non è l’ingrediente principale dello spettacolo. Anzi, sono gli imprevisti – tra sorrisi nervosi, errori di pronuncia e piccoli siparietti – a regalare momenti memorabili e a rendere l’evento virale sui social.

Se il pubblico in sala ride e applaude, gli spettatori da casa si scatenano sui social, commentando ogni dettaglio e trasformando ogni gaffe in trending topic. Laura Pausini e Carlo Conti hanno dimostrato che anche i professionisti più esperti possono rendere il Festival di Sanremo un mix irresistibile di musica, glamour e comicità.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Sanremo, Carlo Conti gela La Russa sul caso Pucci: ‘Non obbligo nessuno’, poi fa chiarezza su Morgan

Feb 24, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Can Yaman show a Sanremo: ‘Single, hai candidate per me?’, emozione e ironia: ‘Non canto’

Feb 24, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Sanremo 2026: Ditonellapiaga incanta, Tredici Pietro sorprende e Sal Da Vinci tra problemi e applausi liberatori

Feb 23, 2026 Giuseppe D'Alto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Sanremo 2026 al via tra doppi sensi e gaffe di Laura Pausini, geolocalizzazione e… Repupplica

Attualità

‘Bruno è sotto le macerie’, esplode palazzina a Negrar: morto 68enne, famiglia salva per miracolo

Attualità

Famiglia del bosco: ‘Non c’è nulla da festeggiare, voglio i miei figli’, compleanno triste per Nathan

Curiosità

Monaco cattolico invia foto audaci a Caldey Island: il CPS lo assolve definendole “spirituali”

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.