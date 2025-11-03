Uomini e Donne e il film già visto, Ciro Solimeno nuovo tronista: il pianto in cantina con Martina e il confronto a 3

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sullo sfondo Gianmarco Steri

Cosa è accaduto in studio durante la registrazione del 3 novembre

Un confronto annunciato, un triangolo sentimentale ancora aperto e un gesto che ha sorpreso tutti. Nella registrazione del 3 novembre di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha detto sì al trono, davanti agli occhi dell’ex fidanzata Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri, suo storico rivale. Un momento che ha cambiato gli equilibri, trasformando un confronto emotivo in un nuovo inizio televisivo.

Maria De Filippi lo guarda, lo ascolta, poi pronuncia le parole che gelano lo studio: «Ciro, vuoi il trono?». Lui respira, sorride amaramente e risponde: «Sì, accetto. Voglio dimostrare chi sono davvero, senza pregiudizi».

Da quel momento, nulla è più come prima.

Martina tra lacrime e accuse: amore finito o orgoglio ferito?

Martina, presente questa volta in studio dopo la mancata partecipazione al confronto della scorsa settimana, cerca di difendersi dalle accuse. Assente, invece, Cristina Ferrara. Spiega che non si era presentata perché lei e Ciro avevano già parlato sotto casa. «La questione della famiglia era solo un contorno», dice, ma le sue parole vengono accolte con freddezza.

Tina Cipollari e Gianni Sperti si schierano duramente contro di lei. Le rinfacciano incoerenza, sensibilità a senso unico, e soprattutto il non aver rispettato i sentimenti di Ciro. Lei trattiene le lacrime fino a quando non vede lui, seduto su quel trono, prendere le distanze in modo definitivo.

Ciro la guarda, e in uno scambio carico di tensione, dice: «Io ti ho amata. Ma ora devo pensare a me». Martina abbassa gli occhi, ma non si spezza. La battaglia tra cuore e orgoglio è appena cominciata.

Gianmarco, l’altro ex: l’incrocio al semaforo con Ciro e la confessione

Gianmarco Steri sembra quasi una figura laterale in questa scena. Parla poco, osserva molto. È l’uomo che Martina non ha scelto, ma che è tornato da lei per chiarire, forse per riprovarci.

Rivela un dettaglio sorprendente: dopo la precedente registrazione, lui e Ciro si sarebbero incontrati per caso a un semaforo. Sono scesi dalle rispettive auto. Gianmarco confessa di aver avuto perfino paura che Ciro lo aggredisse. Invece, hanno parlato. Si sono confrontati da uomini, forse da rivali che si somigliano più di quanto credano.

Poi insieme sono andati da Martina. In cantina, raccontano, Ciro e Martina si sono abbracciati, hanno pianto. Ma quel momento privato, quell’ultima carezza, è ora spazzato via dal rumore del trono che si avvicina.

Perché Maria De Filippi ha scelto proprio Ciro?

Il pubblico se lo chiede. Perché lui? Perché adesso?

Secondo molti, Maria ha visto nel suo racconto qualcosa di vero: un dolore autentico, un sentimento non risolto, ma anche una grande dignità ferita. Ciro non è entrato per farsi scegliere, ma per raccontare la delusione di non essere stato abbastanza.

E forse proprio per questo, Maria ha deciso di dargli una possibilità. Perché il pubblico ama i cuori rotti, ma ama ancora di più chi trova la forza di ricominciare.

Chi è Ciro Solimeno, il nuovo tronista?

Ha 28 anni, viene dalla provincia di Napoli. Personal trainer, imprenditore nel settore fitness e benessere. Su Instagram ha oltre 30.000 follower. Mostra allenamenti intensi, frasi motivazionali, ma dietro i muscoli si intravede un ragazzo che ha amato e sofferto senza paura di mostrarlo.

E ora è seduto su quella poltrona rossa. Pronto a essere giudicato, amato, criticato. Pronto a essere scelto. O forse a scegliere.