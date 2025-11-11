The Voice Senior, l’appello di Antonella Clerici a Stefano De Martino: ‘Ogni tanto gli dico di chiudere prima’

Antonella Clerici

The Voice Senior torna il 14 novembre su Rai 1

Dal 14 novembre torna in prima serata su Rai 1 The Voice Senior, giunto alla sua sesta stagione. Il programma condotto da Antonella Clerici è pronto a emozionare il pubblico con nuove storie e grandi voci over 60.

“Io amo questo programma, che non è incasellabile. È un people show, racconta la vita delle persone attraverso la musica”, ha dichiarato la conduttrice durante la conferenza stampa tenutasi negli studi Rai di via Mecenate.

Alle audizioni hanno partecipato oltre 2.800 concorrenti, confermando il successo di un format che continua a unire leggerezza, emozione e autenticità.

La battuta su Stefano De Martino durante la conferenza stampa

Durante l’incontro con i giornalisti, Antonella Clerici non ha nascosto il suo entusiasmo, ma anche la sua ironia. Alla domanda se temesse la concorrenza con Affari Tuoi, che spesso si protrae oltre l’orario previsto, ha risposto con il suo consueto sorriso:

“Affari Tuoi l’ho fatto anch’io, forse sono l’unica donna ad averlo condotto. Mi piace molto, è un bellissimo gioco e Stefano (De Martino, ndr) è bravo. È giusto dare spazio agli altri. Ogni tanto però gli dico di chiudere prima e di lanciarmi bene!”

Una battuta simpatica che ha scatenato la risata generale e confermato la grande sintonia tra i conduttori Rai.

Coach confermati e novità della sesta edizione

In giuria di The Voice Senior tornano Arisa, Clementino e Loredana Bertè, mentre Nek subentra a Gigi D’Alessio e Rocco Hunt debutta al fianco di Clementino, formando una coppia inedita di coach.

Assente alla conferenza per influenza, la Bertè ha inviato un messaggio affettuoso:

“Ogni edizione è come il primo giorno di scuola. Questo programma ricorda che non abbiamo una data di scadenza: la vita può sempre sorprenderci se abbiamo voglia di osare.”

Clerici: “Un programma che costruisce, non giudica”

Antonella Clerici ha sottolineato l’importanza del messaggio positivo di The Voice Senior:

“È un programma che costruisce, non giudica. Porta leggerezza e fa bene guardarlo, perché nella musica e nell’entusiasmo non c’è età.”

Nek ha aggiunto:

“Questo format mi ha dato grande stimolo. Insegna che per avere successo serve tanto lavoro e che la vita è fatta di curve, cadute e risalite.”

Anche Rocco Hunt ha espresso gratitudine per la nuova avventura:

“The Voice Senior insegna l’umiltà. A volte il successo ti fa perdere il senso della realtà, ma bisogna sempre lavorare e migliorarsi.”