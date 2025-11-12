Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Vittorio Sgarbi a La vita in diretta: ‘Sposerò Sabrina Colle, è il mio porto sicuro’, parla l’esperto

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 12 Nov, 2025 - ore: 19:05 #nozze, #Sabrina Colle, #Vita in diretta, #Vittorio Sgarbi
V‭ittorio Sgarbi a la Vita in direttaV‭ittorio Sgarbi a la Vita in diretta

Vittorio Sgarbi conferma le nozze con Sabrina Colle

Un ritorno atteso, un annuncio che profuma di vita vera. Vittorio Sgarbi, tornato ospite de la Vita in Diretta su Rai 1, ha scelto un momento carico di significato per parlare non di arte o di politica, ma d’amore. E di stabilità.
Davanti alle telecamere, con la voce ferma ma lo sguardo velato di emozione, ha rinnovato la sua intenzione di sposare Sabrina Colle, la compagna che da ventisette anni condivide la sua vita, il suo genio e le sue fragilità.

‘Restituisce armonia e serenità in un momento tempestoso’

“C’è ancora questa volontà,” ha dichiarato Sgarbi, “perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita.”
Parole semplici, ma dense. Il critico d’arte, spesso al centro del dibattito pubblico per il suo carattere irruento e le posizioni controcorrente, ha scelto un registro diverso: intimo, quasi disarmato.

Ha parlato del matrimonio non come di un atto formale, ma come di un gesto simbolico, una scelta di radicamento in un tempo che lo ha messo alla prova. “Le nozze,” ha detto, “sono ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio, ciò che è sicuro rispetto a ciò che è pericoloso.”
In queste parole si legge la consapevolezza di un uomo che ha attraversato tempeste e che oggi riconosce nella costanza di Sabrina Colle una roccia, una presenza che ha saputo resistere dove molti si sarebbero arresi.

Sgarbi ha poi aggiunto, quasi in un sussurro: “Sabrina è l’unica in grado di fare ed essere ciò che altre non sono state in grado né di fare né di essere.”
Una dichiarazione d’amore matura, priva di idealismi. Sabrina Colle non è solo la compagna di un uomo noto, ma una presenza che nel silenzio ha sostenuto la sua complessità, la sua vulnerabilità, e oggi, il suo bisogno di pace.

Un ritorno che parla di rinascita

Dopo mesi di assenza dagli impegni televisivi, Sgarbi è tornato davanti alle telecamere anche nella trasmissione Cinque Minuti di Bruno Vespa.
È apparso più affaticato, forse, ma lucidissimo nel pensiero e nella parola. A notarlo è stato Claudio Mencacci, psichiatra e co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, che ha commentato il ritorno del critico per l’Adnkronos Salute.

“Abbiamo provato empatia nel rivederlo,” ha detto. “Non è ancora al top della forma, ma la sua presenza ci ha fatto capire che dobbiamo accettarci come siamo, anche se non perfetti.”
Un’osservazione che va oltre la figura pubblica e si trasforma in un messaggio universale: anche chi è abituato alla ribalta, ai riflettori, può mostrarsi fragile senza perdere dignità.

Secondo Mencacci, la scelta di Sgarbi di apparire comunque, nonostante non fosse in perfette condizioni, è un atto di coraggio. “È un messaggio di stimolo per chi attraversa un periodo di difficoltà, anche per chi soffre di depressione o disturbi della salute mentale. La sua lucidità e competenza erano intatte. È stato se stesso, accettando i propri limiti.”

L’amore come equilibrio tra fragilità e forza

In un’epoca che spesso pretende l’immagine della perfezione, Sgarbi si mostra umano. L’uomo dietro il personaggio, che trova nella sua compagna il punto fermo da cui ripartire.
Sabrina Colle non è solo “la donna di Sgarbi”: è la testimone di una storia lunga quasi tre decenni, fatta di arte, viaggi, silenzi e resilienza.

Il loro matrimonio, ora rinnovato nel desiderio, assume il valore di una promessa non tanto pubblica quanto intima: la ricerca di stabilità nella fragilità, di serenità dentro la tempesta.

Un amore che non fa notizia per lo scandalo o per la novità, ma per la sua durata. E forse è proprio questo che oggi commuove chi lo ascolta: la fedeltà a un legame che, nonostante tutto, resiste.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

The Voice Senior, l’appello di Antonella Clerici a Stefano De Martino: ‘Ogni tanto gli dico di chiudere prima’

Nov 11, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Uomini e Donne, il ritorno di Roberta e Alessandro: il gesto romantico che fa sognare i fan

Nov 11, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Vittorio Sgarbi torna in tv: voce incerta e sguardo basso, ma risponde alla figlia Evelina: ‘Fuori logica’

Nov 11, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Vittorio Sgarbi a La vita in diretta: ‘Sposerò Sabrina Colle, è il mio porto sicuro’, parla l’esperto

Attualità

Loris Bianchi: ‘Rapporto incestuoso? Una grande cretinata’, Valeria Bartolucci replica a Manuela: ‘Provo disprezzo’

Sport

Addio a Salvatore Garritano, eroe silenzioso dello scudetto del Toro del ’76: quando diventò Rock’n Roll Robot

Sport

Le lacrime di Veronica Confalonieri per Musetti: l’amore, il bacio in mondovisione e il secondo figlio in arrivo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.