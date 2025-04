Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, feeling al… bacio a The Couple

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi

Dopo appena tre giorni dall’inizio del nuovo reality di Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi, l’attenzione si concentra su due concorrenti in particolare: Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi.

Lui, ex compagno di Belen Rodriguez e già volto noto del GF VIP, partecipa in coppia con l’ex calciatore Andrea Tabanelli. Lei, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fa squadra con l’amico Pierangelo Greco.

L’indiscrezione bomba: c’è già stato un bacio?

Secondo Deianira Marzano, nota influencer esperta di gossip, tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi sarebbe già scattato un bacio.

Un momento di avvicinamento che ha fatto subito il giro del web, anche se non esistono ancora conferme ufficiali da parte del programma o dei protagonisti.

Ilary Blasi, già nella prima puntata, aveva notato la forte sintonia tra i due e ha cercato di stimolare il loro avvicinamento.

Strategie di gioco o vero interesse?

Con un montepremi finale da un milione di euro, i concorrenti sono pronti a tutto, ma in molti si chiedono se tra Antonino e Jasmine ci sia qualcosa di più di una semplice alleanza strategica.

Il reality sembra promettere scintille e non è escluso che già nella prossima puntata vengano mostrate immagini o reazioni su questo presunto bacio. Non resta che attendere nuove possibili evoluzioni tra i due concorrenti di The Couple.