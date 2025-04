Ilary Blasi su The Couple: ‘I miei figli volevano partecipare appena hanno saputo del montepremi’

Ilary Blasi

La rivelazione della conduttrice a Le Iene

Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé, e non solo per il debutto di The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset, ma anche per la sua frizzante apparizione a Le Iene. Sempre fedele al suo stile ironico e irriverente, la conduttrice ha risposto con il sorriso a domande sul programma, sulla sua famiglia, e persino sulla sua “pigrizia lavorativa”. Ma il momento clou è arrivato con uno scherzo telefonico confezionato ad arte per la collega Veronica Gentili.

‘Dividerei il milione con Chanel, ma l’80% va a me’

Blasi ha aperto l’intervista riflettendo sul buon riscontro della prima puntata del programma: “Mi sono divertita, e sì: il milione in palio è reale”. Alla domanda su chi porterebbe in coppia, ha risposto senza esitazione: “Mia figlia Chanel. Ma l’80% dei soldi spetterebbe a me. Lei è lì grazie a me!”. La conduttrice ha spiegato che quando Cristian e Chanel sono venuti a conoscenza del montepremi di The Couple hanno chiesto di poter partecipare. “Ovviamente non era possibile. Chanel fra poco compirà 18 anni, è un anno che stiamo progettando la sua festa, sembra un matrimonio!“.

Sempre pungente, ha poi scherzato sul fidanzato Bastian Muller: “Tutto finto, lo pago mensilmente”, e ha sdrammatizzato sul passato difficile con i paparazzi: “Una volta mi sono nascosta nel bagagliaio, guidava mia madre”.

Lo scherzo a Veronica Gentili su L’Isola dei Famosi

Tra un botta e risposta e una battuta sulla sua presunta invidia per i figli (“hanno tutto e lavorano poco”), Ilary ha dimostrato ancora una volta di saper catalizzare l’attenzione, senza prendersi troppo sul serio.

Ma l’apice della serata è stato lo scherzo telefonico orchestrato con la redazione de Le Iene: Ilary ha finto di voler raccomandare la propria tata per l’edizione de L’Isola dei Famosi, cercando di convincere la Gentili a inserirla nel cast. “Una tata ucraina? Allora c’è anche l’attualità!” ha risposto scherzosamente la nuova conduttrice del reality, per poi scoprire che era tutta una burla.