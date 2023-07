Arisa lascia Amici per approdare ad un talent Rai sognando Sanremo

“Lascia Amici per approdare in Rai“. L’indiscrezione che già sta facendo rumore riguarda uno dei volti più amati di Amici e della musica italiana.

Arisa lascia Amici e torna in Rai, l’indiscrezione di Dagospia

Secondo Dagospia Arisa avrebbe deciso di abbandonare il talent show di Canale 5 per tentare una nuova avventura in Viale Mazzini sognando Sanremo.

Già nelle battute finali dell’ultima edizione di Amici circolavano numerosi rumors sul possibile addio dell’artista lucana per dedicarsi completamente alla musica. In realtà pare che l’artista traslocherà su Rai 1 per far parte della giuria di un altro talent show.

Arisa sarebbe stata contattata da Antonella Clerici per The Voice Kids, il programma che porta i bambini ad esibirsi. Secondo il portale di Roberto D’Agostino la cantante prenderà il posto de I Ricchi e Poveri in giuria.

La 40enne non ha ancora firmato il contratto ma dovrebbe trattarsi di una formalità visto che avrebbe già dato la sua disponibilità alla conduttrice e comunicato alla produzione di Amici la sua decisione. Arisa torna alla Rai dopo aver partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. Esperienza nel corso della quale si è legata sentimentalmente a Vito Coppola. Una relazione che poi si è interrotta bruscamente.