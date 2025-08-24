Federica Pellegrini esclusa da Ballando: ‘Non c’entra Magnini’, Bianca Guaccero nel cast

Federica Pellegrini con Samuel Peron durante la scorsa edizione

Milly Carlucci spiazzata, la Divina tornerà come ballerina per una notte

Colpo di scena a Ballando con le stelle: Federica Pellegrini resta fuori dal cast nonostante i rumors insistenti. Bianca Guaccero, invece, dopo la vittoria, conquista un ruolo da protagonista.

Lo stop della Rai quando sembrava fatta

Sembrava fatta. Per settimane si era parlato di Federica Pellegrini come volto della nuova edizione di Ballando con le stelle. Un ingresso speciale, non come concorrente ma come inviata nella “sala delle stelle”, il ruolo finora affidato a Paolo Belli che avrebbe avuto il ruolo di concorrente e infiltrato per rendere ancora più pepata la competizione. Invece, a sorpresa, la Rai ha deciso diversamente, lasciando la “Divina” fuori dal progetto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, non si tratta di un capriccio dell’ex nuotatrice, ma di una scelta calata dall’alto. Un vero e proprio “sgarro”, dopo che già qualche mese fa l’invito a Belve era stato misteriosamente cancellato.

Le ipotesi e i retroscena

Cosa c’è dietro questa esclusione? Non la presenza in gara dell’ex compagno Filippo Magnini – oggi marito di Giorgia Palmas – che non avrebbe rappresentato un ostacolo. Piuttosto, la Rai avrebbe preferito puntare su un volto nuovo, lasciando Milly Carlucci all’oscuro della decisione.

La conduttrice, molto legata a Pellegrini, avrebbe cercato di rimediare, invitandola almeno come “ballerina per una notte”. Un modo per non interrompere un rapporto che negli anni si è consolidato tra stima e affetto.

La promozione di Bianca Guaccero

Chi, invece, tornerà a Ballando con le stelle è Bianca Guaccero. Vincitrice dell’ultima edizione insieme al maestro Giovanni Pernice – con cui è nata anche una relazione – l’attrice e conduttrice barese è stata promossa con un nuovo ruolo nel cast. Probabilmente entrerà a far parte della giuria al posto di Simone Di Pasquale che tornerà maestro dei concorrenti.

Dopo un anno da protagonista tra la vittoria a Ballando, la conduzione con Nek di Dalla strada al palco e l’esperienza al PrimaFestival di Sanremo, Guaccero sembra aver trovato la sua dimensione. E ora torna nello show che l’ha consacrata.

Un nuovo equilibrio nello show

Il parterre di Milly Carlucci continua ad arricchirsi di nomi, da Barbara D’Urso ad Andrea Delogu fino a Nancy Brilli e Rosa Chemical. Ma l’assenza di Federica Pellegrini, già icona dello sport e della televisione, resta un vuoto che i fan hanno notato.