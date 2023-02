Arisa, sfogo e lacrime ad Amici su Amadeus: ‘Tagliate tutto’ (VIDEO)

Momento di scoramento e lacrime per Arisa nel corso della puntata del 12 febbraio di Amici. Maria De Filippi ha notato che l’artista canticchiava mentre si esibivano Angelina Mango e Federica durante la sfida vinta dalla figlia d’arte che ha guadagnato la possibilità di salire sul palco del Summer Festival di Ferrara.

Maria De Filippi invita Arisa a cantare Let it be con Angelina e Federica, lei: ‘Sono più brave di me’

“Anche io vorrei andare a questo Festival, io non vinco mai” – ha ribattuto Arisa con la conduttrice televisiva che l’ha invitata a cantare Let It Be dei Beatles con Angelina e Federica. La cantante ha fin da subito manifestato le sue perplessità. “Penso sinceramente che sia Angelina che Federica siano più brave di me. É una questione di condivisione? Dobbiamo almeno provarla”. Maria De Filippi ha precisato che non era obbligata mentre il pubblico e Rudy Zerbi l’hanno incoraggiata ed alla fine la maestra ha accettato di mettersi in gioco. “Vi prego ragazze abbiate pietà di una vecchia signora” – ha scherzosamente affermato. “Sto morendo la mia carriera finisce qui”.

Dopo aver interpretato Let It Be con le due allieve di Amici, Arisa ha avuto un crollo emotivo e si è sfogata con Maria De Filippi che le aveva fatto notare che in pratica avevano cantato soltanto Federica e Angelina. “Non è che mi voglio tirare indietro. Arrivo ad un certo punto che devo sempre piangere. A volte mi sento sopravvalutata… proprio una mer*a. Ci sono momenti in cui non mi sento all’altezza… uno può anche avere fortuna e poi basta”. A questo punto l’artista ha ricevuto l’abbraccio di Lorella Cuccarini mentre il pubblico in studio si è alzato al coro di “Arisa, Arisa”.

Lo sfogo della maestra: ‘A volte mi sento sopravvalutata’, De Filippi: ‘Il talento non è questione di moda’

“Lo dico con molta onestà, se avessi vinto Sanremo nel 2012 spaccavo tutto, lì ero nel focus, ero in forze. Aveva ragione Tiziano (Ferro) dopo un po’ non ti senti più così forte… così all’altezza e preferisci dare spazio a questi ragazzi che hanno questo fuoco dentro e sono una grande fan loro”. A questo punto è intervenuta Angelina Mango che ha detto che per loro è stato un onore cantare con lei. Arisa ha chiesto a Maria De Filippi di tagliare questa parte della registrazione con la conduttrice che ha ribattuto che sbaglia quando parla così.

“Le mode vanno e vengono, poi in Italia si invecchia prima” – ha sottolineato la maestra con la conduttrice che le he fatto notare che il talento non è una questione di moda. “Non ti abbiamo beccato ma ti abbiamo cercato” – ha aggiunto Maria De Filippi con Arisa che ha affermato di sentirsi in un momento di “basso” della sua carriera. “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo“. Su quest’affermazione è intervenuto Rudy Zerbi: “Scusa Ari, se uno non va a Sanremo non esiste come artista. Tutti quelli che vengono qua, Tiziano Ferro compreso, ti dicono che sei una delle più belle voci d’Italia e tu stai a preoccuparti se qualcuno ti prende o meno per il Festival. Che ti frega”.

Arisa: ‘Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo’, Rudy Zerby: ‘Che ti frega’

Affermazioni che sono state accompagnate da una nuova standing ovation con Maria De Filippi che le ha chiesto di riflettere sull’opportunità di tagliare il suo sfogo. “Ti dico di tagliare perché non voglio far vedere le mie debolezze. Voglio sembrare dura, voglio sembrare forte”.

Angelina Mango le ha fatto notare che i grandi artisti “sono deboli” e sono “umili e questo è un esempio e non comprende perché vuole tagliare”. Alla fine, nonostante le titubanze della maestra di canto di Amici, la parte dello sfogo di Arisa è andato regolarmente in onda.