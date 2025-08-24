Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Gemma Galgani sorpresa a servire ai tavoli: l’estate da cameriera prima del ritorno a Uomini e Donne

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 24 Ago, 2025 - ore: 20:06 #cameriera, #Gemma Galgani, #Uomini e Donne
Gemma GalganiGemma Galgani

Dalla tv al bar di Torino: la dama torinese stupisce ancora i fan.

Estate insolita per Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne: la dama è stata vista servire ai tavoli in un bar torinese, con umiltà e sorrisi.

La scoperta che ha sorpreso tutti

Gemma Galgani, volto simbolo del trono over, ha passato l’estate lontana dai riflettori, ma non dal pubblico. In molti, infatti, l’hanno riconosciuta mentre lavorava come cameriera in un bar di Torino. A raccontarlo, tra gli altri, il blogger ed esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni, che ha raccolto diverse testimonianze.

Lavoro umile, applausi sinceri

Chi l’ha incontrata racconta di una donna semplice, disponibile, pronta a scambiare una battuta e a posare per una foto. “Non una vip, ma una persona vera”, ha scritto un cliente, colpito dall’umiltà della dama.

Anche Riccardo Signoretti ha confermato l’episodio, pubblicando su Nuovo TV alcuni scatti che la ritraggono con il grembiule e il vassoio tra i tavoli.

Il ritorno nel parterre

Ora la dama torinese è pronta a tornare nello studio di Maria De Filippi. Il suo rientro a Uomini e Donne è stato confermato, e già si annunciano nuove dinamiche: corteggiatori, rivalità, momenti di tenerezza e inevitabili discussioni.

Una nuova stagione da protagonista

Nonostante i tanti anni di televisione, Gemma Galgani resta uno dei personaggi più amati e discussi del programma. La sua scelta di rimettersi in gioco in un bar di Torino non ha fatto altro che alimentarne il mito: donna di spettacolo, ma anche donna della porta accanto.

Gemma Galgani immortalata da Nuovo Tv mentre serve ai tavolini
Gemma Galgani immortalata da Nuovo Tv mentre serve ai tavolini

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Federica Pellegrini esclusa da Ballando: ‘Non c’entra Magnini’, Bianca Guaccero nel cast

Ago 24, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

‘Un figlio non abbandona la madre’: Enzo Salvi ferma lo show e corre a Roma

Ago 24, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Tronchetti Provera: il post che fa sognare i fan (FOTO)

Ago 23, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Gemma Galgani sorpresa a servire ai tavoli: l’estate da cameriera prima del ritorno a Uomini e Donne

Gossip e TV

Federica Pellegrini esclusa da Ballando: ‘Non c’entra Magnini’, Bianca Guaccero nel cast

Attualità

Andrea Fiorelli trovato senza vita a Prisciano, giallo a Terni: la motosega e la ferita al collo

Attualità

Com’è morta Tina Sgarbini a Montecorvino Rovella, Christian Persico in silenzio: il tentato suicidio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.