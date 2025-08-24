Paura per Alessia Pascarella: l’ex di Temptation Island investita in strada, il racconto social

Alessia Pascarella

Ferite e punti in testa dopo l’incidente a Napoli

Attimi di paura per Alessia Pascarella, ex concorrente di Temptation Island: la ragazza è stata investita a Napoli mentre si recava a una festa. L’incidente e il racconto

Era diretta alla festa di compleanno della madre quando tutto si è interrotto. Alessia Pascarella, ex protagonista di Temptation Island, è stata investita e trasportata in ospedale. A raccontarlo è stata lei stessa, pubblicando sui social una foto che mostra chiaramente una lesione sotto l’occhio sinistro.

“Mi sono ritrovata catapultata – ha scritto – punti dietro la testa, lesioni in tutto il corpo, collo bloccato. Altro che festeggiamenti.”

Le condizioni di salute

Nonostante le ferite, Pascarella ha cercato di sdrammatizzare, parlando con ironia ai follower: “Il bello sarà domani, quando i dolori si triplicheranno.” I medici hanno disposto accertamenti e cure, ma le condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Una vita sotto i riflettori

Il nome di Alessia Pascarella è noto ai fan del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Partecipò con il fidanzato Lino Giuliano, vivendo un percorso turbolento fatto di crisi, rotture e ritorni di fiamma. Di recente, la coppia era tornata a mostrarsi insieme, tra vacanze romantiche e serate mondane.

Dallo show al dramma personale

Questa volta, però, non si tratta di gossip ma di una disavventura personale che ha spaventato i fan. Alessia Pascarella ha voluto rassicurare tutti: “Meglio così, almeno posso raccontarlo.” Un modo per dire che, nonostante i segni, l’incidente non le ha tolto il sorriso.