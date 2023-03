Amici, Arisa bacchetta nuovamente Cricca: ‘Arrogante, fintamente spocchioso’ (VIDEO)

Nuovo confronto ad Amici tra Giovanni Cricca ed Arisa a pochi giorni dal serale del talent show di Canale 5. Per gli allievi del programma televisivo è tempo di interrogazioni con la maestra che ha voluto confrontarsi con il cantautore romagnolo al termine della sua interpretazione di Rolling in the Deep di Adele.

Cricca interpreta Rolling in the Deep ad Amici e si confronta con Arisa

“Volevo dirti una cosa relativa a quanto accaduto in puntata ed in relazione al commento di Rudy Zerbi. Vorrei che questa cosa ti facesse riflettere e che facessi tesoro di questa cosa. Da un po’ di tempo non c’è volta che quando qualcuno fa un commento costruttivo… Anche quando qualcuno ti dice qualcosa che a te non piace e non c’è volta che tu risponda con aggressività, un po’ stizzito. Secondo me per la vita questo non è un buon metodo per andare avanti” – ha sottolineato Arisa che ha invitato Cricca a modificare il suo comportamento.

“Tu devi mettere in una condizione di ascolto e capire perché le persone ti dicono determinate cose. Mi sento di dirti questo al di là del tuo percorso”. Il cantautore ha ribattuto spiegando che subisce certi commenti. “Li vedo come degli attacchi”.

La maestra: ‘Ultimamente mi meraviglia molto il tuo comportamento’, la replica del cantautore

Arisa ha spiegato che ultimamente non riesce più a comprendere il 18enne cantautore di Riccione. “Non essere fintamente umile, né fintamente spocchioso. Ultimamente mi meraviglia molto il tuo modo di essere. Sei entrato in un modo ed ora sei completamente in un altro. Devi cambiare un po’ sound”.

Cricca si è poi confrontato con i compagni di avventura ad Amici. “Mi ha detto sei arrogante, spocchioso, prima ero finto umile ed ora sono finto arrogante. Io sono sempre finto nella mia vita, speravo di non esserlo”. I colleghi l’hanno rincuorato. “Puoi avere tanti difetti ma di certo non sei spocchioso”.