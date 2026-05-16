Arisa spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: ‘Ogni tanto vi faccio vedere…’, poi la confessione intima

Arisa a Verissimo

La cantante si racconta tra ironia, app di incontri e una battuta che lascia senza parole Silvia Toffanin

Arisa torna a Verissimo e, come spesso accade quando si lascia andare senza filtri, riesce a trasformare l’intervista in un mix di ironia, confessioni personali e battute imprevedibili.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha parlato della sua vita sentimentale, del rapporto con il proprio corpo e anche della difficoltà di trovare oggi un amore autentico.

Ma a far discutere sono soprattutto alcune frasi pronunciate durante la puntata, tra doppi sensi e confessioni che hanno spiazzato perfino la conduttrice.

“L’amore? Zero”

Arisa ha confermato di essere single e di non vivere relazioni occasionali.

“L’amore? Non c’è niente, zero”, ha detto sorridendo.

Poi, parlando della sua vita sentimentale, ha spiegato di non essere il tipo di persona che cerca avventure senza coinvolgimento:

“Se non sono fidanzata, non vivo relazioni occasionali”.

Una scelta molto precisa, che la cantante collega anche al suo modo di intendere i rapporti:

“A me piace l’amore naturale, quello che capita. Non forzato”.

La battuta sul sesso e la reazione di Silvia Toffanin

Durante l’intervista non sono mancati momenti più ironici.

Parlando del fatto di essere single da tempo, Arisa si è lasciata andare a una battuta che ha fatto sorridere il pubblico in studio:

“Quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare?”.

Silvia Toffanin è rimasta per un attimo spiazzata mentre la cantante continuava a scherzare sul tema con la sua consueta spontaneità.

Ma il momento più curioso è arrivato poco dopo, quando Arisa ha invitato i telespettatori a seguirla sui social per avere informazioni sul tour.

“Ogni tanto vi faccio vedere un seno… Andate sui miei social”, ha detto ridendo.

La reazione della conduttrice di Verissimo è stata immediata:

“Ma cosa dici? Sei impazzita?”.

E in studio sono scoppiate le risate.

Le app di incontri e la difficoltà di trovare chimica

Arisa ha raccontato anche di aver provato in passato le app di dating, spinte soprattutto dalle amiche.

“Mi hanno consigliato di iscrivermi alle app di incontri”, ha spiegato.

Ma l’esperienza non è stata positiva:

“Ho iniziato delle conversazioni, ma non ce la faccio”.

Secondo la cantante, le conoscenze online rischiano di diventare quasi un lavoro:

“Devi sempre rispondere”.

E soprattutto manca ciò che per lei conta davvero:

“Non c’era chimica”.

“Oggi mi sento più sicura”

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Arisa ha affrontato anche il tema delle critiche ricevute negli ultimi tempi per il suo cambiamento fisico e personale.

“Le persone fanno delle ipotesi”, ha detto.

Poi ha spiegato di vivere oggi un rapporto molto diverso con il proprio corpo:

“Mi piace come mi vedo adesso”.

La cantante ha raccontato di sentirsi finalmente più sicura e più consapevole della propria femminilità:

“Forse perché ormai sono una donna”.

Un cambiamento che, secondo lei, riguarda anche il modo di stare sul palco e di vivere il proprio lavoro artistico.

Il ricordo di Mogol e il nuovo tour

Spazio anche alla musica.

Arisa ha parlato del nuovo tour, rivelando che diverse date sono già sold out, e durante la trasmissione ha ricevuto anche un videomessaggio da Mogol.

Il maestro, che l’aveva conosciuta anni fa al CET, ha espresso grande stima nei suoi confronti, ricordando il suo percorso artistico e umano.

E proprio parlando delle sue canzoni, Arisa ha spiegato quanto sia importante per lei cantare soltanto ciò che sente davvero:

“Per me è difficile interpretare qualcosa che non mi appartiene”.

Un’intervista leggera solo in apparenza, ma che ancora una volta ha mostrato il lato più spontaneo e imprevedibile della cantante.