Francesca Manzini eliminata dal GF Vip, lo scontro con Selvaggia Lucarelli: ‘Mi ha sfruttata’

Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli

L’imitatrice esce in semifinale al GF Vip contro Adriana Volpe dopo il duro faccia a faccia con l’opinionista

La semifinale del Grande Fratello Vip non ha segnato soltanto l’eliminazione di Francesca Manzini, battuta al televoto da Adriana Volpe a un passo dalla finale del 19 maggio. Prima dell’epilogo l’imitatrice è stata protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli.

Una polemica che ha immediatamente acceso social e programmi tv, soprattutto per alcune frasi pronunciate dalla Manzini durante uno sfogo in confessionale.

Lo sfogo in confessionale prima della semifinale

Tutto era iniziato dopo la scorsa puntata del GF Vip, quando Selvaggia Lucarelli aveva definito Francesca Manzini “un vampiro emotivo” e “un emissario del caos”.

Parole che la concorrente non aveva affatto digerito.

Nel confessionale, infatti, la Manzini si era sfogata raccontando un episodio legato al periodo in cui entrambe lavoravano in radio. L’imitatrice aveva sostenuto di essere stata “licenziata” dalla Lucarelli, rivolgendosi poi direttamente all’opinionista con una frase destinata ad alimentare subito le polemiche:

“Selvaggia tu vieni pagata per parlare, ma non strafare”.

Uno sfogo che aveva iniziato a circolare rapidamente online ancora prima della semifinale.

Il botta e risposta in diretta con Selvaggia Lucarelli

Durante la semifinale, Selvaggia Lucarelli ha replicato direttamente alle accuse lanciate da Francesca Manzini nei giorni precedenti.

Con tono ironico, l’opinionista ha prima punzecchiato la concorrente sulle dinamiche raccontate nella Casa, poi è entrata nel merito della vicenda legata al periodo in cui lavoravano entrambe in radio.

“Il problema è che io non possiedo radio”, ha detto.

Secondo la versione della Lucarelli, Francesca Manzini era stata invitata nel programma Stanza Selvaggia per alcune ospitate gratuite, senza però essere successivamente confermata.

“Non ti potevo licenziare”, ha precisato, aggiungendo:

“Tu hai la tendenza a ricamare quello che accade”.

La replica dell’imitatrice è arrivata subito dopo:

“Come fai a dire che non è vero? Tu parli perché vieni pagata”.

A quel punto Selvaggia Lucarelli ha risposto con una battuta che ha acceso ulteriormente lo studio:

“Per avere a che fare con te mi pagano troppo poco. Ilary fammi alzare il cachet”.

Lo sfogo durante la pubblicità e l’intervento di Todaro

La tensione non si è fermata con lo stop televisivo.

Mentre su Canale 5 andava in onda la pubblicità, infatti, la diretta del Grande Fratello è proseguita sul canale 55 e sulla piattaforma web del reality. Ed è proprio in quei minuti che Francesca Manzini ha continuato a sfogarsi davanti agli altri concorrenti.

“Posso aver sbagliato a usare la parola licenziata, però lei mi ha tolto”, ha detto.

Poi la frase che ha alimentato ulteriormente le polemiche:

“Non mi ha mai pagata. È vero, mi ha sfruttata e basta”.

A quel punto è intervenuto Raimondo Todaro, che ha invitato l’amica a riflettere sul peso delle accuse pronunciate in diretta.

“Tu non ti rendi conto della gravità di quello che dici”, le ha detto.

Todaro ha ricordato che il reality resta visibile 24 ore su 24 e che qualsiasi frase pronunciata nella Casa può trasformarsi immediatamente in un titolo online.

“Se alla prima volta non ti ha pagata potevi non tornarci. Sono passati dieci anni”, ha aggiunto, cercando di riportare la situazione sotto controllo.

Eliminazione e polemiche nella stessa serata

La semifinale si è così trasformata in una delle puntate più tese di questa edizione del GF Vip.

Da una parte Francesca Manzini ha perso il televoto contro Adriana Volpe, che ha conquistato l’accesso alla finale del 19 maggio. Dall’altra, però, lo scontro con Selvaggia Lucarelli ha monopolizzato gran parte delle discussioni sui social anche dopo la diretta.