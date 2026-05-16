Maradona Jr a Verissimo: ‘Ho fatto pensieri brutti’, poi l’accusa durissima sulla morte del padre

Diego Armando junior

Diego Armando Maradona Junior, la fine del matrimonio e il dolore: ‘Se non fosse stato per un amico oggi non sarei qui’

Non soltanto il dolore per la morte di Diego Armando Maradona e la battaglia giudiziaria che continua da quasi sei anni. Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Diego Armando Maradona Junior ha raccontato anche il periodo più difficile della sua vita privata, parlando per la prima volta della fine del matrimonio con Nunzia e di momenti personali drammatici vissuti dopo la separazione.

Un racconto intenso, a tratti durissimo, nel quale il figlio del Pibe de Oro alterna accuse pesantissime sul modo in cui sarebbe morto il padre a confessioni molto intime sulla propria fragilità.

E proprio una frase pronunciata nel salotto di Silvia Toffanin ha colpito profondamente il pubblico:

“Se non fosse stato per un mio amico spagnolo, oggi non sarei qui a raccontarlo”.

“Mio padre è morto per negligenza dei medici”

Il cuore dell’intervista resta la battaglia che Diego Armando Maradona Jr porta avanti insieme ai fratelli dopo la morte del padre, avvenuta il 25 novembre 2020.

Dopo la riapertura del processo sulle eventuali responsabilità dello staff medico che aveva in cura il campione argentino, il figlio torna ad accusare apertamente chi seguiva Diego negli ultimi giorni di vita.

“Mio padre è morto per negligenza dei medici”, dice senza mezzi termini.

Secondo il suo racconto, Maradona sarebbe stato lasciato in condizioni incompatibili con il suo stato di salute:

senza una vera assistenza adeguata

in una casa non attrezzata

sedato con psicofarmaci

in uno stato di semi-incoscienza

“Non servono avvocati o grandi esperti per capire che la colpa è dello staff medico che lo seguiva”, afferma.

Poi il passaggio più duro:

“Al processo ho sentito audio pesanti, tra i quali dicevano: morirà, lasciatelo stare”.

“Aveva tre litri e mezzo di liquidi nel corpo”

Nel corso dell’intervista, Diego Jr entra anche nei dettagli dell’autopsia effettuata sul corpo del padre.

“Nell’autopsia sono stati trovati tre litri e mezzo di liquidi nel corpo”, racconta.

Parole che usa per rafforzare la convinzione che Diego Armando Maradona non sia stato seguito correttamente nei giorni precedenti alla morte.

“Come fa un medico a non rendersi conto che una persona sta male?”, domanda davanti a Silvia Toffanin.

Il figlio del Pibe de Oro respinge anche le accuse rivolte alla famiglia di aver lasciato solo l’ex campione argentino:

“La gente non sa quanto abbiamo sofferto”.

Il dolore per la fine del matrimonio

Ma uno dei momenti più forti dell’intervista arriva quando il discorso si sposta sulla sua vita privata dopo aver sentito un commovente video messaggio della madre.

Diego Armando Maradona Junior racconta per la prima volta pubblicamente la fine del matrimonio con Nunzia, madre dei suoi figli.

“Ho passato due anni molto difficili, perché per me il matrimonio è sacro”, spiega.

Poi la confessione più dolorosa:

“Forse, senza la presenza di un mio amico, non so cosa sarebbe successo”.

Parole che lasciano intendere quanto quel periodo sia stato devastante sul piano emotivo.

Diego Jr precisa di voler stare molto attento a ciò che dice per non ferire i figli, ma allo stesso tempo ammette di non aver più voluto restare in silenzio dopo alcune dichiarazioni ascoltate negli ultimi tempi.

“Oggi la mia ex moglie ha un’altra relazione, ma dire che sia iniziata dopo la fine del matrimonio non è del tutto vero”, afferma.

“Oggi sto frequentando una ragazza”

Nonostante il dolore degli ultimi anni, Diego Armando Maradona Junior racconta di stare lentamente provando a ricostruire un equilibrio personale.

“Dopo tanto tempo da solo, ora sto frequentando una ragazza”, rivela.

Ma chiarisce subito quale sia oggi la sua vera priorità: i figli e la famiglia.

Nel corso dell’intervista cita più volte anche sua madre, Cristiana Sinagra, definendola una delle persone che non hanno mai smesso di sostenerlo nei momenti più difficili.

Un’intervista tra dolore, accuse e rinascita

L’ospitata a Verissimo mostra un Diego Armando Maradona Junior molto diverso da quello apparso negli anni in tv.

Non solo il figlio del campione che cerca giustizia per il padre, ma anche un uomo che racconta apertamente fragilità, crolli personali e la fatica di ripartire dopo una separazione vissuta come una ferita profondissima.

Ed è probabilmente proprio questo intreccio tra battaglia giudiziaria e dolore privato ad aver trasformato l’intervista in uno dei momenti televisivi più forti del weekend.