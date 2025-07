Asia Vitale, la vittima della violenza di gruppo a Palermo ora è su OnlyFans: ‘Così reagisco al trauma’

Asia Vitale

Cosa ha spinto Asia Vitale ad aprire un profilo su OnlyFans?

Sì, Asia Vitale, la giovane palermitana diventata suo malgrado simbolo di una delle vicende di violenza sessuale più sconvolgenti degli ultimi anni, ha aperto un profilo su OnlyFans. A rivelarlo è lei stessa in un’intervista a La Zanzara, su Radio 24: «Lo faccio per superare il trauma. Amo il sesso e ho una predisposizione, ma l’importante è che ci sia sempre consenso». In poche settimane, la sua scelta ha fatto discutere e ha diviso l’opinione pubblica.

Chi è Asia Vitale e cosa è accaduto a Palermo nel 2023

Asia Vitale, oggi 22 anni, fu vittima il 7 luglio 2023 di uno stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. La vicenda scioccò l’opinione pubblica per la brutalità della violenza e l’età dei coinvolti: sette i ragazzi imputati, uno dei quali minorenne, tutti condannati. A differenza di tante altre vittime, Asia decise subito di mostrare il volto, raccontare pubblicamente la propria storia e diventare simbolo di una possibile rinascita.

Nel tempo ha partecipato a talk show, rilasciato interviste e tenuto conferenze pubbliche, affrontando anche odio e pregiudizi.

Quanto ha guadagnato in un mese su OnlyFans

A distanza di due anni da quella notte, Asia ha scelto di rendere pubblico il suo nuovo percorso. Su OnlyFans pubblica contenuti sessuali espliciti, anche in coppia o a tre. Dice di farlo per riprendere il controllo sul proprio corpo e la propria sessualità: «Per me è una forma di liberazione, non voglio vivere come una vittima bloccata. Lo faccio a sfregio a chi pensa che il trauma debba distruggermi».

E aggiunge: «Non dimentico né perdono. Ma vado avanti. Combatto gli hater e cerco di vivere come voglio. Ho fatto altri lavori, ma con 1.400 euro al mese non ce la facevo. Con OF ho guadagnato 9.000 euro in un mese».

Che impatto ha avuto la sua scelta sulla famiglia

Secondo quanto raccontato a Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico, la famiglia di Asia l’avrebbe esclusa. Oggi lavora come cameriera a Courmayeur ma punta a vivere solo grazie a OnlyFans. «Sono anche spendacciona – ammette – e voglio una vita migliore. Chi ha problemi con questo mestiere, cambi cultura».

Le sue parole hanno riacceso il dibattito sociale: può una vittima di violenza usare il corpo per esprimere autonomia? La risposta di Asia è netta: «L’importante è che ci sia consenso. Nessuno può più togliermelo».

Che messaggio manda Asia con questa scelta?

Per alcuni, Asia Vitale è una giovane donna che ha trovato il coraggio di trasformare un trauma in forza. Per altri, la sua decisione è controversa e pone interrogativi su femminismo, diritti e sessualità. Ma il messaggio che manda è chiaro: «Chi ha subito violenza ha il diritto di riscrivere la propria vita. Anche se in modo non convenzionale».

