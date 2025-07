Matteo Berrettini ha un nuovo amore? Dopo Wimbledon, spunta la ballerina dai capelli rossi

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini

Chi è la misteriosa ragazza fotografata con il tennista a Portofino?

Dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon 2025, Matteo Berrettini è stato paparazzato a Portofino in atteggiamenti intimi con una ragazza dai capelli rossi: secondo i fan, si tratterebbe di Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici e attuale performer nel tour di Marracash. Tra lettini, mare e spaghetti imboccati con tenerezza, il gesto ha fatto pensare a un nuovo inizio sentimentale per il tennista romano.

Dalla crisi sportiva… al ritorno del cuore?

Cosa ha detto Berrettini dopo Wimbledon?

«Ho bisogno di pensare al mio futuro, troppe volte non ho dato importanza a come mi sentivo dentro», aveva confessato Berrettini dopo la sua precoce uscita dal torneo londinese. Una frase che lasciava intuire un momento di transizione non solo sportivo ma anche personale. Al momento non è sapere quando tornerà a giocare un torneo. L’azzurro si è cancellato anche dal torneo di Toronto dopo non aver difeso i titolo di Gstaad e Kitzbuhel e rischia di uscire tra i primi 50 della classifica Atp. E in effetti, pochi giorni dopo, è stato immortalato dal settimanale Diva e Donna mentre imboccava una giovane donna durante un pranzo romantico a Portofino.

Chi è Vanessa Bellini, la presunta nuova fiamma?

Dalla scuola di Amici al palco con Marracash

Vanessa Bellini ha 22 anni ed è originaria del Nord Italia. Ex allieva della categoria hip hop di Amici 2022, ha lavorato con artisti del calibro di Guè Pequeno, Elodie, The Kolors e Rose Villain. Attualmente è una delle ballerine del tour di Marracash, e secondo alcuni follower più attenti, sarebbe proprio lei la ragazza che accompagna Matteo in questi giorni di relax.

I due si seguono reciprocamente su Instagram, ma non hanno ancora confermato né smentito la presunta relazione. Nessuna foto insieme sui social, ma la sintonia evidente negli scatti pubblicati dai paparazzi ha scatenato i sospetti.

Cosa sappiamo davvero sulla loro relazione?

Solo amicizia o inizio di una storia?

Al momento non ci sono prove ufficiali di una frequentazione stabile, ma il comportamento affettuoso del tennista e l’intesa visibile fanno pensare che possa esserci qualcosa di più. La discrezione di Berrettini, già nota durante la sua passata relazione con Federica Lelli (ex di Ultimo), alimenta il mistero.

I fan, intanto, si dividono: c’è chi tifa per la nuova coppia e chi invece chiede chiarezza dopo la sua deludente performance sportiva. Una cosa è certa: Matteo Berrettini sta cercando di ritrovare sé stesso, e potrebbe farlo anche attraverso un nuovo amore.