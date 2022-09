Aurora Ramazzotti è in dolce attesa: il test di gravidanza in vacanza e il mese del parto

Poche settimane la prima indiscrezione del settimanale Chi sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti. Sul numero di mercoledì 31 agosto del periodico diretto da Alfonso Signorini la conferma: la venticinquenne è incinta.

In Sardegna era stata vista con Michelle Hunziker mentre acquistava un test di gravidanza

I rumors sullo ‘stato interessante’ erano iniziati a circolare quando la figlia di Eros Ramazzotti era stata vista in compagnia della madre, Michelle Hunziker, mentre acquistava un test di gravidanza in una farmacia della Sardegna. Sull’esito sia la conduttrice televisiva che la figlia avevano mantenuto il più stretto riserbo. Il silenzio aveva fatto pensare ad un ‘falso allarme’. In realtà Aurora Ramazzotti stava aspettando il momento giusto per manifestare la sua gioia per essere in dolce attesa.

L’indiscrezione del settimanale Chi: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori a gennaio 2023

L’annuncio alla fine è arrivato dal settimanale Chi che nel numero di mercoledì 31 agosto riferirà ulteriori dettagli sulla gravidanza dell’influencer legata da 5 anni al business analyst Goffredo Cerza.

Il 26enne si è diplomato alla Marymount International School, istituto privato internazionale di Roma, per poi trasferirsi a Londra e laurearsi in Ingegneria Elettrica alla University of London. Il parto di Aurora Ramazzotti è previsto per gennaio 2023. Al momento la 25enne non ha commentato l’anticipazione del periodico di Alfonso Signorini.