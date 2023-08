Auto rubata a Bianca Atzei e Stefano Corti, la Iena pubblica il video del furto: vettura ritrovata

É stata ritrovata la Volvo rubata la mattina di giovedì 10 agosto a Bianca Atzei a CityLife di Milano. L’auto, che sta per essere riconsegnata dalla Polizia locale, era stata lasciata, presumibilmente dallo stesso ladro, in Viale Espinasse.

Auto rubata a Bianca Atzei mentre si trovava in un negozio a Milano, aveva dimenticato di chiudere la vettura

La vicenda del furto era diventata virale a causa di una Stories pubblicata sul proprio profilo Instagram dal compagno di Bianca Atzei, Stefano Corti, inviato de Le Iene, che aveva anche mostrato il video del furto con il ladro in azione. Quest’ultimo, probabilmente preoccupato dall’improvvisa e pericolosa celebrità, ha preferito “restituire” l’autovettura che in ogni caso era stata localizzata in Viale Espinasse da Corti e dal padre dell’artista grazie un’applicazione Gps. “Eccola qua la macchina, l’hanno chiusa ed hanno portato via le chiavi”.

Il topo d’auto era riuscito ad impossessarsi della vettura per un momento di disattenzione di Bianca Atzei che si è dimenticata di chiudere l’auto dopo essere entrata in un negozio in zona CityLife, a Milano. La scena è stata ripresa da una telecamera posizionata sul luogo in cui è avvenuto il furto con il filmato che è stato poi condiviso da Stefano Corti.

Stefano Corti condivide il video del furto, auto ritrovata in Viale Espinasse

“Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via” – aveva riferito l’inviato de Le Iene nel lanciare un appello via Instagram. La vicenda si è chiusa con un lieto fine anche Bianca Atzei ha manifestato sui social la sua preoccupazione. “Ho paura di uscire di casa”.