Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori: è nato Noa Alexander (FOTO)

Il dolore e le lacrime per la gravidanza interrotta. Bianca Atzei e Stefano Corti hanno vissuto mesi di timori e preoccupazioni fino al lieto annuncio dello scorso luglio. Ed ora la gioia più grande. Mercoledì 18 gennaio la cantante è diventata madre di Noa Alexander come annunciato sul profilo Instagram.

Bianca Atzei, dal dolore alla gioia: il desiderio di diventare madre e la gravidanza interrotta

L’artista e l’inviato de Le Iene hanno condiviso un tenero scatto con il nascituro con la didascalia “Finalmente” e un cuore. Un sogno che la coppia, insieme da tre anni, ha coronato dopo aver vissuto un periodo delicato per l’aborto spontaneo dell’ottobre 2021. La 35enne aveva raccontato di aver ricorso alla procreazione assistita.

Il processo era iniziato e tutto sembrava procedere nella direzione giusta prima dell’improvvisa interruzione di gravidanza. “Mi sentivo già mamma – aveva detto -. Era una notizia meravigliosa che poi si è trasformata in una tragedia” – aveva raccontato la cantante.

Fiocco azzurro per la cantante e Stefano Corti: ‘Finalmente’

Superato il dolore Bianca Atzei e Stefano Corti ci hanno riprovato ed il desiderio di allargare la famiglia e di cullare un bimbo tra le braccia si è realizzato. Lo scorso luglio l’artista aveva riferito di essere in dolce attesa. Non sono mancati i momenti difficili come quando l’ex naufraga è finita in ospedale per una brutta polmonite. Superato l’ennesimo ostacolo ora Bianca e Stefano possono finalmente cullare il loro primo figlio.