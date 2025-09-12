Notizie Audaci

‘Affari Tuoi dopo il Tg5’: la gaffe della valletta ad Avanti un altro e la reazione esilarante di Paolo Bonolis (VIDEO)

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 12 Set, 2025 - ore: 23:47 #Affari tuoi, #Avanti un altro, #Paolo Bonolis
Un siparietto inatteso nel preserale di Canale 5

Il preserale di Canale 5 regala spesso momenti surreali, ma quello andato in onda nell’ultima puntata di Avanti un altro ha superato ogni aspettativa. Durante i titoli di coda, la valletta di puntata del game show, incaricata di salutare il pubblico e lanciare il palinsesto successivo, è diventata involontaria protagonista di una gaffe destinata a restare nella memoria dei telespettatori.

Incoraggiata dal conduttore Paolo Bonolis, la donna ha annunciato: “Tra poco c’è il TG5 e domani andrà in onda Affari Tuoi”. L citazione involontaria del programma di Stefano De Martino su Rai 1, ‘rivale de La Ruota della Fortuna sull’ammiraglia Mediaset, ha scatenato la reazione travolgente del padrone di casa.

La battuta fulminea di Bonolis

Bonolis, noto per la sua prontezza e il sarcasmo pungente, non ha perso l’occasione di trasformare la gaffe in uno sketch comico. Dopo un attimo di silenzio, si è rivolto alla valletta con tono ironico: “Ma basta, ma basta, ma se vi stiamo sulle palle, non venite qua!”.

Il pubblico in studio è rimasto inizialmente spiazzato, per poi esplodere in una fragorosa risata. La valletta, imbarazzata ma divertita, ha cercato di giustificarsi tra le risate: “No, non è vero!”, ha ripetuto più volte, mentre Bonolis continuava a scherzare, strizzando l’occhio al pubblico televisivo.

La forza di un format collaudato

Il momento, diventato virale anche sui social, dimostra ancora una volta la capacità di Avanti un altro di sorprendere e intrattenere con leggerezza. Il game show, da anni pilastro del preserale Mediaset, si distingue non solo per la formula originale ma soprattutto per la verve del suo conduttore, capace di trasformare ogni imprevisto in occasione di comicità.

Non è la prima volta, infatti, che Bonolis utilizza errori o incertezze di concorrenti e collaboratori per improvvisare gag che conquistano gli spettatori. È proprio questa spontaneità a rendere il programma uno degli appuntamenti più amati della fascia preserale.

Tra vincite e ascolti in crescita

La puntata in questione si inserisce in una settimana particolarmente fortunata per il game show con ascolti in crescita dopo l’inizio in sordina. Solo pochi giorni prima, un concorrente di nome Matteo aveva portato a casa un montepremi da 22mila euro, grazie anche a un “aiutino” scherzoso del conduttore, che si era lasciato scappare la risposta giusta con la sua consueta ironia.

Questi episodi, che mescolano tensione del gioco e improvvisazione comica, rappresentano il cuore pulsante di Avanti un altro.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

